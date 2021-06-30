Предложение продлится до конца дня 30 июня. Поэтому рекомендуем бронировать как можно быстрее.

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Авиабилеты с самой низкой ценой есть на 34 направления из Киева, Львова и Одессы в разные города Польши, Италии, Германии, Австрии, Испании, Литвы, Великобритании, Словакии и Ирландии.

Перечень акционных направлений из Украины





Перечень акционных направлений Ryanair / Фото: скриншот с сайта ryanair.com

Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair

Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багаж, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;

предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багаж, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать; Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;

предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета; Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшой ручной клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.

Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways заявила, что проводит спецакцию на рейсах из Киева, по которой дети могут летать бесплатно.