Як очікують експерти, повністю туристична галузь відновиться не раніше ніж 2023 року. Ключем до відновлення в ООН вважають вакцинацію проти коронавірусу та відповідні сертифікати.

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Відповідно до доповіді, у 2020 році міжнародний туризм і пов'язані з ним сфери вже зазнали збитків у розмірі 2,4 трильйона доларів, а цього року можуть бути порівнянні втрати.

Прогноз на цей рік не виглядає набагато кращим. Перші три місяці були знову поганими... Є очікування певного відновлення в другій половині року, принаймні певною мірою в Північній Америці та Європі, – зазначив представник Конференції Ральф Петерс.

У дослідженні згадуються три сценарії розвитку подій на 2021 рік, котрі передбачають скорочення туристичного потоку на 63 – 75 % у порівнянні з допандемічними показниками. Це означатиме збитки для галузі від 1,7 трильйона до 2,4 трильйона доларів.

Очікується, що спочатку туристичний сектор почне відновлюватися в Франції, Німеччині, Швейцарії, Великобританії і США. Однак експерти думають, що навіть у цих країнах не відбудеться повне відновлення міжнародного туризму раніше 2023 року.

Держави, що розвиваються, зазнають найбільших збитків: у 2020 році вони мали найрізкіше у світі скорочення число туристів – 60 – 80 %. Найбільш постраждалими регіонами виявилися Північно-Східна та Південно-Східна Азія, Океанія, Північна Африка і Південна Азія.

Згідно з прогнозами, у другому півріччі 2021-го очікується пожвавлення міжнародного туризму.

Відзначимо, раніше європейські авіакомпанії висловили нові занепокоєння щодо запуску цифрового COVID-сертифіката у липні.