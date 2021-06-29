Відбудеться так званий туристичний хаос. Про це мовиться у попереджувальному листі групи європейських аеропортів ACI й представницьких органів авіакомпаній A4E, IATA й ERA лідерам Євросоюзу.

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Оскільки пасажиропотік зростає найближчими тижнями, ризик хаосу в європейських аеропортах є реальним, – йдеться у спільній заяві.

За її змістом, повторювані перевірки та відсутність засобів перевірки, що надаються авіакомпаніям, спричинять непотрібні черги в аеропортах та довший час обробки, якщо держави-члени не будуть їх вирішувати.

Зазначається, що цифрові сертифікати призначені для того, щоб довести отримання вакцини від COVID, наявність імунітету після хвороби або негативного ПЛР-тесту.

Щонайменше шістнадцять країн, включаючи Ісландію, яка не є членом ЄС, вже почали використовувати цю систему.

Крім того, у своєму листі групи авіаційної промисловості закликали держави-члени "перевіряти цифрові сертифікати COVID-19 заздалегідь". У такий спосіб вдасться уникнути величезних черг під час пікового літнього сезону.

Також авіакомпанії наполягають на тому, що перевірки мають проводитися тільки в країні відправлення, а не після прибуття. А обладнання для перевірки QR-кодів мають надавати національні уряди.

Відзначимо, раніше Європарламент підтримав запровадження європейського цифрового COVID-сертифіката.

До слова, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.