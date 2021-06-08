В Албанію без жодних обмежень: країна скасувала всі вимоги до іноземних туристів

Мандрівники тільки й чекають на той день, коли вимоги в'їзду скасують, й можна буде подорожувати вільно. Що ж, албанський уряд почув іноземних туристів і зняв усі обмеження, пов'язані з пандемією.

З 1 червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується коронавірусу. Вимога 14-денного карантину після в'їзду – теж скасована.

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