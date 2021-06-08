В Албанію без жодних обмежень: країна скасувала всі вимоги до іноземних туристів

8 червня 2021 , 16:24
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Джерело:

Euractiv

Мандрівники тільки й чекають на той день, коли вимоги в'їзду скасують, й можна буде подорожувати вільно. Що ж, албанський уряд почув іноземних туристів і зняв усі обмеження, пов'язані з пандемією.

З 1 червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується коронавірусу. Вимога 14-денного карантину після в'їзду – теж скасована.

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Однак іноземних туристів закликали дотримуватися дистанції в аеропорту не менше 1,5 метрів один від одного, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Скасування обмежень, ймовірно, пов'язані з різким падінням показників зараження та смертності від COVID-19. Впродовж останнього місяця по всій країні залишаються активними менш як 300 випадків, хоча смертей не реєструється вже декілька днів поспіль.

Водночас приблизно третина населення країни отримала принаймні одну дозу вакцини.

За даними Worldometer, станом на 8 червня 2021 року в Албанії виявлено 132 384 випадки зараження коронавірусом, з них 2 452 летальних.

Відзначимо, раніше авіакомпанія МАУ представила розклад рейсів з Києва до Албанії. Польоти здійснюватимуться з 4 червня до 1 жовтня 2021 року.

Які ще країни готові приймати туристів?

Автор: Марта Касіянчук