В Албанію без жодних обмежень: країна скасувала всі вимоги до іноземних туристів

Мандрівники тільки й чекають на той день, коли вимоги в'їзду скасують, й можна буде подорожувати вільно. Що ж, албанський уряд почув іноземних туристів і зняв усі обмеження, пов'язані з пандемією.
З 1 червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується коронавірусу. Вимога 14-денного карантину після в'їзду – теж скасована.
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Однак іноземних туристів закликали дотримуватися дистанції в аеропорту не менше 1,5 метрів один від одного, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Скасування обмежень, ймовірно, пов'язані з різким падінням показників зараження та смертності від COVID-19. Впродовж останнього місяця по всій країні залишаються активними менш як 300 випадків, хоча смертей не реєструється вже декілька днів поспіль.
Водночас приблизно третина населення країни отримала принаймні одну дозу вакцини.
Відзначимо, раніше авіакомпанія МАУ представила розклад рейсів з Києва до Албанії. Польоти здійснюватимуться з 4 червня до 1 жовтня 2021 року.
Які ще країни готові приймати туристів?
- Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, однак ПЛР-тест необхідний.
- З 7 червня Іспанія відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу.
- Уряд Франції також прийняв рішення відкрити кордони з 9 червня й почати приймати іноземних туристів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців влітку. Найбільш відкрита країна для українських туристів – Туреччина. Окрім неї доступні Греція, Кіпр, Хорватія та Болгарія.