Коли серце в п'ятах: мандрівниця розказала про політ найнебезпечнішим рейсом світу

Більшість людей боїться літати, а тепер уявіть, що ви сідаєте на один із найнебезпечніших рейсів у світі. Одна мандрівниця наважилася на цей ризик і полетіла. Вона детально розповіла про свої емоції та враження.

Якого це, пролетіти найнебезпечніший рейс світу?

Мандрівниця Вікі Джессоп поділилася досвідом польоту в міжнародний аеропорт Паро в Бутані в Гімалаях – один із найскладніших у світі. Злітно-посадкова смуга тут коротка – всього 2,29 кілометрів, а аеропорт розташований у вузькій долині серед гір. Лише 50 пілотів мають кваліфікацію для посадки, а сильні вітри та змінна видимість додають складності.



Аеропорт Паро в Бутані / фото Daily Express

Усі підходи та зльоти в аеропорту Паро виконуються виключно візуально та без стандартної системи. Пілоти маневрують між гірськими прогалинами, іноді виконуючи круті повороти та S-подібні траєкторії на малій висоті, спираючись на GPS, навички та керівництво диспетчерів, пише Quora.

Погода мінлива: швидкі вітри, турбулентність, раптові зсуви та низькі хмари ускладнюють посадку. Лише обмежені авіакомпанії (Drukair, Bhutan Airlines) літають сюди регулярними рейсами з екіпажами, спеціально сертифікованими для Паро. Нічні рейси та посадки при поганій видимості заборонені.

Вікі зазначила, що політ був напруженим: після трьох годин у повітрі та зупинки в Катманду вона спостерігала величні гори під вікном, а посадка відбувалася на смузі, де працювали лише кілька працівників у яскравих куртках. На щастя, літак благополучно приземлився.

Бутан планує відкрити другий аеропорт у Гелепху з кімнатами для йоги, звуковими ваннами та відкритими садами, що зробить подорож ще комфортнішою.

Які ще аеропорти варті уваги туристів?