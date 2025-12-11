Когда сердце в пятках: путешественница рассказала о полете самым опасным рейсом мира

Большинство людей боится летать, а теперь представьте, что вы садитесь на один из самых опасных рейсов в мире. Одна путешественница решилась на этот риск и полетела. Она подробно рассказала о своих эмоциях и впечатлениях.

Какого это, пролететь самый опасный рейс мира?

Путешественница Вики Джессоп поделилась опытом полета в международный аэропорт Паро в Бутане в Гималаях – один из самых сложных в мире. Взлетно-посадочная полоса здесь короткая – всего 2,29 километров, а аэропорт расположен в узкой долине среди гор. Только 50 пилотов имеют квалификацию для посадки, а сильные ветры и переменная видимость добавляют сложности.



Аэропорт Паро в Бутане / фото Daily Express

Все подходы и взлеты в аэропорту Паро выполняются исключительно визуально и без стандартной системы. Пилоты маневрируют между горными прогалинами, иногда выполняя крутые повороты и S-образные траектории на малой высоте, опираясь на GPS, навыки и руководство диспетчеров, пишет Quora.

Погода переменчива: быстрые ветры, турбулентность, внезапные оползни и низкие облака затрудняют посадку. Только ограниченные авиакомпании (Drukair, Bhutan Airlines) летают сюда регулярными рейсами с экипажами, специально сертифицированными для Паро. Ночные рейсы и посадки при плохой видимости запрещены.

Вики отметила, что полет был напряженным: после трех часов в воздухе и остановки в Катманду она наблюдала величественные горы под окном, а посадка происходила на полосе, где работали только несколько работников в ярких куртках. К счастью, самолет благополучно приземлился.

Бутан планирует открыть второй аэропорт в Гелепху с комнатами для йоги, звуковыми ваннами и открытыми садами, что сделает путешествие еще более комфортным.

Какие еще аэропорты достойны внимания туристов?