Когда сердце в пятках: путешественница рассказала о полете самым опасным рейсом мира
- Международный аэропорт Паро в Бутане является одним из самых сложных в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и расположения в горах.
- Только 50 пилотов имеют квалификацию для посадки в Паро, а полеты выполняются визуально без стандартной системы, с маневрами между горными прогалинами.
Большинство людей боится летать, а теперь представьте, что вы садитесь на один из самых опасных рейсов в мире. Одна путешественница решилась на этот риск и полетела. Она подробно рассказала о своих эмоциях и впечатлениях.
Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.
Какого это, пролететь самый опасный рейс мира?
Путешественница Вики Джессоп поделилась опытом полета в международный аэропорт Паро в Бутане в Гималаях – один из самых сложных в мире. Взлетно-посадочная полоса здесь короткая – всего 2,29 километров, а аэропорт расположен в узкой долине среди гор. Только 50 пилотов имеют квалификацию для посадки, а сильные ветры и переменная видимость добавляют сложности.
Аэропорт Паро в Бутане / фото Daily Express
Все подходы и взлеты в аэропорту Паро выполняются исключительно визуально и без стандартной системы. Пилоты маневрируют между горными прогалинами, иногда выполняя крутые повороты и S-образные траектории на малой высоте, опираясь на GPS, навыки и руководство диспетчеров, пишет Quora.
Погода переменчива: быстрые ветры, турбулентность, внезапные оползни и низкие облака затрудняют посадку. Только ограниченные авиакомпании (Drukair, Bhutan Airlines) летают сюда регулярными рейсами с экипажами, специально сертифицированными для Паро. Ночные рейсы и посадки при плохой видимости запрещены.
Вики отметила, что полет был напряженным: после трех часов в воздухе и остановки в Катманду она наблюдала величественные горы под окном, а посадка происходила на полосе, где работали только несколько работников в ярких куртках. К счастью, самолет благополучно приземлился.
Бутан планирует открыть второй аэропорт в Гелепху с комнатами для йоги, звуковыми ваннами и открытыми садами, что сделает путешествие еще более комфортным.
Какие еще аэропорты достойны внимания туристов?
Мы уже рассказывали о необычных аэропортах мира, которые точно достойны внимания туристов. Одним из них является Международный аэропорт Гонконга, построен на искусственном острове, заменил переполненную полосу Коулун. Имеет два терминала и самый большой пассажирский терминал мира на момент открытия.
Также узнайте о самый красивый аэропорт мира, который выглядит, как ИИ. Он больше похож на развлекательный центр с тематическими парками, кинотеатрами, капсульными отелями и более 1000 магазинов и ресторанов.
Частые вопросы
Что делает аэропорт Паро в Бутане одним из самых сложных для посадки?
Аэропорт Паро расположен в узкой долине среди гор, имеет короткую взлетно-посадочную полосу длиной всего 2,29 километра, и только 50 пилотов имеют квалификацию для посадки здесь. Сложные погодные условия, такие как сильные ветры и переменная видимость, затрудняют процесс посадки.
Какие авиакомпании выполняют регулярные рейсы в аэропорт Паро?
Регулярные рейсы в аэропорт Паро выполняют только ограниченные авиакомпании Drukair и Bhutan Airlines – с экипажами, специально сертифицированными для полетов в этот аэропорт.
Какие особенности нового аэропорта в Бутане планируются для повышения комфорта путешественников?
Бутан планирует открыть второй аэропорт в Гелепхе, который будет иметь комнаты для йоги, звуковые ванны и открытые сады, что сделает путешествие еще более комфортным.