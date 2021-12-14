50 000 квитків за ціною 1,99 євро: Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

14 грудня 2021 , 14:29
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Джерело:

lowcost.ua

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запустила розпродаж авіаквитків з України. Він триватиме лише до кінця сьогоднішнього дня.

Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

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Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

Так, найдешевші квитки за ціною 1.99 євро є на рейси:

З Києва в:

  • Краків;
  • Брюссел;
  • Ларнаку;
  • Копенгаген;
  • Біллунн;
  • Афіни;
  • Таллінн;
  • Ригу;
  • Вільнюс;
  • Ейндговен;
  • Гамбург;
  • Дортмунд;
  • Кельн;
  • Лондон;
  • Вроцлав;
  • Гданськ;
  • Братиславу;
  • Будапешт.

Зі Львова до:

  • Варшави;
  • Берліну;
  • Ларнаки;
  • Гданську.

З повною картою напрямків з України можна ознайомитись за посиланням.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 14 грудня 2021 включно та поширюється на рейси до 28 лютого 2022 року.

Тариф з найдешевшими квитками передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі з габаритами 40x30x20 сантиметрів.

Зазначається, що кількість квитків обмежена, тож дешевих квитків дедалі менше.

Інші цікаві новини Wizz Air

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  • Угорський лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
  • Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
  • Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.
Автор: Марта Касіянчук