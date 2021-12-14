50 000 квитків за ціною 1,99 євро: Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запустила розпродаж авіаквитків з України. Він триватиме лише до кінця сьогоднішнього дня.

Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

​Читайте також Wizz Air скасував до березня 20 рейсів з України: перелік напрямків

Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

Так, найдешевші квитки за ціною 1.99 євро є на рейси:

З Києва в:

Краків;

Брюссел;

Ларнаку;

Копенгаген;

Біллунн;

Афіни;

Таллінн;

Ригу;

Вільнюс;

Ейндговен;

Гамбург;

Дортмунд;

Кельн;

Лондон;

Вроцлав;

Гданськ;

Братиславу;

Будапешт.

Зі Львова до:

Варшави;

Берліну;

Ларнаки;

Гданську.

З повною картою напрямків з України можна ознайомитись за посиланням.

Розпродаж триватиме дота поширюється на рейси до 28 лютого 2022 року.

Тариф з найдешевшими квитками передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі з габаритами 40x30x20 сантиметрів.

Зазначається, що кількість квитків обмежена, тож дешевих квитків дедалі менше.

Інші цікаві новини Wizz Air