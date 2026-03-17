Жінка розповіла на своєму ютуб-каналі "Українка в США" про різницю менталітетів. За словами блогерки, усі ці відмінності – це не щось краще чи гірше. Це лише різні підходи до життя. Американці більше орієнтуються на особисті межі й незалежність, а українці – на традиції, щирість та близькість.

Що дивує американців в українцях?

Серйозність

За словами Христини, однією з найпомітніших відмінностей – це вираз обличчя. У США посмішка вважається частиною повсякденної звички, навіть якщо людина перебуває без настрою.

Українці не звикли посміхатися постійно, тому часто виглядають більш серйозними й навіть відстороненими в очах американців.

Комунікація

Також в очі кидається ставлення до розмов з незнайомцями. У США люди легко можуть завести коротку розмову в ліфті чи на касі, обговорити погоду й навіть плани на вихідні. Для українців така невимушена комунікація незвична, тому вони уникають подібних розмов, тож це сприймається як холодність.

Що цікаво, американці стандартно запитують: "Як справи?", очікуючи почути коротку формальну відповідь. Українці сприймають це питання буквально, тож можуть цілком детально розповісти про реальні справи.

Гостинність

Американців дивує гостинність українців. Запрошуючи когось додому, гості можуть очікувати на щедрий стіл з великою кількістю страв. У США гостювання відбувається у простішому форматі. Це можуть бути легкі закуски або ж кожен принесе щось своє.

В Україні знімати взуття в гостях та одягати домашні тапочки – норма, а в США така практика не є поширеною. Помітна різниця навіть у вбранні. Навіть в повсякденних ситуаціях українці виглядають охайно і святково, американці ж можуть будь-куди прийти просто в зручному одязі.

Самостійність

Щодо побутових нюансів, то українці звикли багато речей робити самостійно – починаючи від дрібного ремонту до складання меблів. У США за будь-яких питань звертаються до спеціалістів.

Ощадливість

А ще американців може здивувати зберігання "пакету з пакетами". Вони користуються багаторазовими сумками, а звичайні поліетиленові пакети викидають.

Вихованість

У публічних місцях українці тихі та спокійні, американці ж набагато емоційніші та гучніші. А ще в США не заведено давати поради комусь чи коментувати чужу зовнішність – це вважається втручанням в особистий простір.

Кулінарні вподобання

Приводом для здивування може стати навіть їжа. Звичний для нас всіх холодець для американців виглядає незрозуміло, бо желе вони асоціюють лише з десертами.

