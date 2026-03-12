Насправді вся річ в атмосфері міста, яке відчувається навіть у дрібницях, пише Travel + Leisure. По всьому Лафайєту пожежні гідранти прикрашені яскравими малюнками з написами "Давай танцювати".

Чим особиливий Лафайєт?

Навіть під час короткої поїздки водій таксі захоче завести дружню розмову. Місцеві мешканці вважають дружелюбність важливою частиною життя. Культура міста сформувалася під впливом багатьох народів – французів, західноафриканців, корінних американців, німців, сицілійців, мексиканців та ліванців. Усе це переплелося у музиці, кухні та повсякденному спілкуванні.

Особливе місце тут займає їжа. Однією з найпопулярніших страв вважається гумбо – густа каджунська юшка, в якій поєднуються різні інгредієнти. Познайомитися з гастрономічною культурою Лафайєту допомагають навіть спеціальні гастрономічні тури.

До каджунської та креольської кухні входять класичні страви: гумбо, джамбалайя та червона квасоля з ризом. У місті є гастрономічні маршрути, за якими можна пройти популярні місця.

У місцевих ресторанах можна знайти не лише класичні страви, але й цікаві сучасні варіації. Це можуть бути сендвічі з креветками з Мексиканської затоки чи начоси по-каджунськи з сирним соусом із морепродуктів, а також хвости раків зі шматочками алігатора.

Окрім музики та кухні, важливу роль в житті міста відіграє природа. Неподалік від Лафайєта розташовані болота Байю Верміліон, де місцеві з’їжджаються на риболовлю, каякінг чи поспостерігати за птахами. Луїзіана навіть оголосила 2026 рік "Роком природи", щоб привернути увагу до природних місць штату.

Під час прогулянок Байю можна побачити старі дуби, які вдало ростуть поруч з пальмами, а ще численну кількість птахів. Іноді на поверхні води навіть з’являються алігатори, які не лякають місцевих, оскільки вони вже до них звикли.

Відчути історію можна у парку Вермілліонвілль. У ньому відтворюють побут каджунів, креолів та корінних нагодів XIX століття, демонструючи традиції, ремесла та кухню.

У Лафайєті часто проводяться фестивалі, які підкреслюють його культурну спадщину. Серед найвідоміших – фестиваль акадіанців та креолів, що проходить кожного року у жовтні. У міському парку звучить музика, готуються традиційні страви, а відвідувачі танцюють просто неба. Увечері життя переміщується до барів та музичних майданчиків у центрі міста.

Це місто називають "найщасливішим" недарма, оскільки мешканців тут поєднує музика, їжа й спілкування, які залишаються головними складовими їхнього щоденного життя.

До слова, у США є вулкан Бандера в штаті Нью-Мексико, пише Live Science. Він має крижану печеру, температура в якій ніколи не перевищує − 0,6 градусів, навіть влітку. Печера є домом для арктичних водоростей і дає відвідувачам можливість шукати дорогоцінні камені, урізноманітнюючи їхній візит.

