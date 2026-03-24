Культова гра оживає: де та коли відкриється перший тематичний парк Minecraft

Один із найпопулярніших відеосвітів у світі незабаром стане реальністю. У Великій Британії відкриють тематичну зону Minecraft із атракціонами та інтерактивними розвагами.

Все більше у світі з'являється парків атракціонів із найрізноманітнішими тематиками. Не залишили поза увагою і гру Minecraft: за її мотивами планують створити новий тематичний парк із відповідною атмосферою, розповідає Mirror.

У Британії відкриють новий парк за мотивами Minecraft: що про це відомо?

У 2027 році в тематичному парку Chessington World of Adventures з'явиться масштабна зона, присвячена грі Minecraft. Проєкт вартістю близько 50 мільйонів фунтів реалізують компанії Merlin Entertainments та Mojang Studios.

Нова локація дозволить відвідувачам зануритися у світ гри: з її біомами, мобами та знайомими елементами. Гостям обіцяють атракціони, інтерактивні пригоди, тематичні ігрові зони, а також магазини та заклади харчування, стилізовані під Minecraft. У парку наголошують, що це буде простір, де родини та друзі зможуть разом досліджувати, будувати та грати у масштабах, наближених до ігрового світу.

Атмосфера має максимально відтворювати відчуття перебування всередині гри. Відомо, що нову зону облаштують на місці колишнього району Wild Asia у Великій Британії. Будівництво вже стартувало, а відкриття заплановане на 2027 рік. Окрім цього, у Chessington World of Adventures вже у 2026 році відкриється нова зона за мотивами мультсеріалу "Щенячий патруль" з атракціонами, ігровими майданчиками та зустрічами з героями.

Концептуальні фотографії показують відкриті майданчики, населені істотами з гри / фото BBC

Але Minecraft World не стане першим тематичним атракціоном, створеним за мотивами відеогри. Ще у 2021 році зона Super Nintendo World відкрилася в Universal Studios Japan, а згодом подібні локації з'явилися і в парках СШA, розповідає BBC.

На початку цього року поблизу Tokyo відкрився PokePark Kanto – тематичний простір, присвячений покемонам. Загалом дедалі більше атракціонів поєднують розваги з популярними відеоіграми, щоб залучити нову аудиторію.

До тренду долучаються і музеї. Наприклад, Natural History Museum у London нещодавно приймав поп-ап магазин Pokemon, а British Museum представив виставку на самурайську тематику, натхненну грою Assassin's Creed: Shadows.

