Культовая игра оживает: где и когда откроется первый тематический парк Minecraft
- В 2027 году в Chessington World of Adventures откроется зона, посвященная игре Minecraft, стоимостью 50 миллионов фунтов.
- Новая локация будет содержать аттракционы, интерактивные приключения и тематические игровые зоны, стилизованные под Minecraft, на месте бывшего района Wild Asia.
Один из самых популярных видеомиров в мире вскоре станет реальностью. В Великобритании откроют тематическую зону Minecraft с аттракционами и интерактивными развлечениями.
Все больше в мире появляется парков аттракционов с самыми разнообразными тематиками. Не оставили без внимания и игру Minecraft: по ее мотивам планируют создать новый тематический парк с соответствующей атмосферой, рассказывает Mirror.
В Британии откроют новый парк по мотивам Minecraft: что об этом известно?
В 2027 году в тематическом парке Chessington World of Adventures появится масштабная зона, посвященная игре Minecraft. Проект стоимостью около 50 миллионов фунтов реализуют компании Merlin Entertainments и Mojang Studios.
Как примерно будет выглядеть парк: смотреть видео
Новая локация позволит посетителям окунуться в мир игры: с ее биомами, мобами и знакомыми элементами. Гостям обещают аттракционы, интерактивные приключения, тематические игровые зоны, а также магазины и заведения питания, стилизованные под Minecraft. В парке отмечают, что это будет пространство, где семьи и друзья смогут вместе исследовать, строить и играть в масштабах, приближенных к игровому миру.
Атмосфера должна максимально воспроизводить ощущение пребывания внутри игры. Известно, что новую зону обустроят на месте бывшего района Wild Asia в Великобритании. Строительство уже стартовало, а открытие запланировано на год 2027 год. Кроме этого, в Chessington World of Adventures уже в 2026 году откроется новая зона по мотивам мультсериала "Щенячий патруль" с аттракционами, игровыми площадками и встречами с героями.
Но Minecraft World не станет первым тематическим аттракционом, созданным по мотивам видеоигры. Еще в 2021 году зона Super Nintendo World открылась в Universal Studios Japan, а впоследствии подобные локации появились и в парках США, рассказывает BBC.
В начале этого года вблизи Tokyo открылся PokePark Kanto – тематическое пространство, посвященное покемонам. В целом все больше аттракционов сочетают развлечения с популярными видеоиграми, чтобы привлечь новую аудиторию.
К тренду присоединяются и музеи. Например, Natural History Museum в London недавно принимал поп-ап магазин Pokemon, а British Museum представил выставку на самурайскую тематику, вдохновленную игрой Assassin's Creed: Shadows.
