Все больше в мире появляется парков аттракционов с самыми разнообразными тематиками. Не оставили без внимания и игру Minecraft: по ее мотивам планируют создать новый тематический парк с соответствующей атмосферой, рассказывает Mirror.

Смотрите также Сколько стоит мечта: украинка назвала сумму, которую потратила в музее "Гарри Поттера" в Лондоне

В Британии откроют новый парк по мотивам Minecraft: что об этом известно?

В 2027 году в тематическом парке Chessington World of Adventures появится масштабная зона, посвященная игре Minecraft. Проект стоимостью около 50 миллионов фунтов реализуют компании Merlin Entertainments и Mojang Studios.

Новая локация позволит посетителям окунуться в мир игры: с ее биомами, мобами и знакомыми элементами. Гостям обещают аттракционы, интерактивные приключения, тематические игровые зоны, а также магазины и заведения питания, стилизованные под Minecraft. В парке отмечают, что это будет пространство, где семьи и друзья смогут вместе исследовать, строить и играть в масштабах, приближенных к игровому миру.

Смотрите также Стоит каждой копейки, – украинка рассказала о ценах на дайвинг в Египте

Атмосфера должна максимально воспроизводить ощущение пребывания внутри игры. Известно, что новую зону обустроят на месте бывшего района Wild Asia в Великобритании. Строительство уже стартовало, а открытие запланировано на год 2027 год. Кроме этого, в Chessington World of Adventures уже в 2026 году откроется новая зона по мотивам мультсериала "Щенячий патруль" с аттракционами, игровыми площадками и встречами с героями.

Концептуальные фотографии показывают открытые площадки, населенные существами из игры / фото BBC

Но Minecraft World не станет первым тематическим аттракционом, созданным по мотивам видеоигры. Еще в 2021 году зона Super Nintendo World открылась в Universal Studios Japan, а впоследствии подобные локации появились и в парках США, рассказывает BBC.

В начале этого года вблизи Tokyo открылся PokePark Kanto – тематическое пространство, посвященное покемонам. В целом все больше аттракционов сочетают развлечения с популярными видеоиграми, чтобы привлечь новую аудиторию.

К тренду присоединяются и музеи. Например, Natural History Museum в London недавно принимал поп-ап магазин Pokemon, а British Museum представил выставку на самурайскую тематику, вдохновленную игрой Assassin's Creed: Shadows.

Какие еще парки аттракционов стоит увидеть?