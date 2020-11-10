Самые крупные и популярные парки развлечений в мире ежегодно посещают миллионы людей, а фантазия работников и организаторов – впечатляет. Почувствовать себя частью мультика или сказки – реально.

Travel24 подготовил для вас подборку самых популярных парков развлечений в мире.

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PortAventura Park, Іспания

Парк развлечений построен при участии американской Universal Studios считается одним из самых экстремальных парков. Он состоит из тематического парка, аквапарка, поля для гольфа и четырех отелей.

Среди самых популярных взрослых аттракционов – американские горки Furius Baco, самые быстрые в Европе, и Dragon Khan с восемью мертвыми петлями, башня Hurakan Condor, река Silver River Flume. Позаботились в Порт Авентура и о детях – на улице Сезам есть сразу 10 безопасных аттракционов, где могут повеселиться дети.



PortAventura Park / barcelona.com

Disneyland, Калифорния

Первый Диснейленд в мире открыли в Калифорнии, теперь он занимает площадь 34,4 гектара. На территории сказочного мира даже есть гостиница, что неудивительно, ведь обойти все за один день просто невозможно.

Популярными здесь являются Buena Vista Street и Cars Land. Один из самых сложных аттракционов Cars Land забирает посетителей в увлекательный мир популярного мультфильма "Тачки". Здесь каждый может прогуляться по городу Радиатор Спрингс и посетить три аттракциона созданных для всей семьи.



Disneyland в Калифорнии / sinaitur.ru

Europa-Park, Германия

Второй по популярности парк развлечений в Европе. Его территория разделена на несколько частей, каждая из которых посвящена какой-то стране или группе стран, и оформлена в национальном стиле.

Самыми популярными аттракционами парка есть водные горки Посейдон – здесь вагончик разгоняется до 70 километров в час; рафтинг-трасса в Скандинавии; швейцарский скоростной бобслей. Парк ориентирован на детей старше 5 лет.



Europa-Park в Германии / tripadvisor.com

Disneyland Paris, Франция

Один из самых популярных развлекательных парков Европы. Волшебный замок Спящей Красавицы, расположенный в центре, окружает 5 тематических зон: Страна Приключений, Страна Открытий, Страна Фантазии, Дикий Запад и Центральная улица.

Большая часть аттракционов ориентирована на маленьких гостей, но все же есть и взрослые аттракционы. В первую очередь это Star Wars Hyperspace Mountain – легендарные "американские горки" с мертвой петлей. Поклонникам экстрима стоит обратить внимание на Hyperspace Mountain.



Аттракцион Hyperspace Mountain в Disneyland в Париже / pinterest.com

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Universal's Islands of Adventure, США

Парк состоит из островов, посвященных известным книгам и фильмам. Он сделан вроде парка Уолта Диснея, только на этот раз темами являются фильмы и мультфильмы, сделанные на киностудии Universal. Среди них, в частности, "Парк Юрского периода", "Мумия", "Шрек", "Симпсоны" и другие.

Все посетители могут окунуться в атмосферу сказки и стать частью фантастических историй о "Халке" или "Удивительные приключения Человека-паука". Но наиболее загружена часть парка все же "Волшебный мир Гарри Поттера".



Universal's Islands of Adventure / universalevents.com

Обязательно посетите эти парки развлечений – безумные эмоции гарантированы!