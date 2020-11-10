Найбільші та найпопулярніші парки розваг у світі щороку відвідують мільйони людей, а фантазія працівників та організаторів – вражає. Відчути себе частинкою мультику чи казки – реально.

Travel24 підготував для вас добірку найпопулярніших парків розваг у світі.

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PortAventura Park, Іспанія

Парк розваг збудований за участі американської Universal Studios вважається одним з найбільш екстремальних парків. Він складається з тематичного парку, аквапарку, поля для гольфу та чотирьох готелів.

Серед найпопулярніших дорослих атракціонів – американські гірки Furius Baco, найшвидші в Європі, і Dragon Khan з вісьмома мертвими петлями, вежа Hurakan Condor, річка Silver River Flume. Подбали в Порт Авентура і про дітей – на вулиці Сезам є відразу 10 безпечних атракціонів, де можуть повеселитися малюки.



PortAventura Park / barcelona.com

Disneyland, Каліфорнія

Перший Діснейленд у світі відкрили у Каліфорнії, нині він займає площу 34,4 гектара. На території казкового світу навіть є готель, що не дивно, адже обійти все за один день просто нереально.

Популярними тут є Buena Vista Street та Cars Land. Один з найскладніших атракціонів Cars Land забирає відвідувачів у захопливий світ популярного мультфільму "Тачки". Тут кожен може прогулятися по місту Радіатор Спрінгс і відвідати три атракціони створених для всієї родини.



Disneyland у Каліфорнії / sinaitur.ru

Europa-Park, Німеччина

Другий за популярністю парк розваг у Європі. Його територія поділена на кілька частин, кожна з яких присвячена якійсь країні або групі країн, і оформлена у національному стилі.

Найпопулярнішими атракціонами парку є водні гірки Посейдон – тут вагончик розганяється до 70 кілометрів на годину; рафтинг-траса в Скандинавії; швейцарський швидкісний бобслей. Парк орієнтований на дітей старше 5 років.



Europa-Park у Німеччині / tripadvisor.com

Disneyland Paris, Франція

Один з найпопулярніших розважальних парків Європи. Чарівний замок Сплячої Красуні, розташований в центрі, оточує 5 тематичних зон: Країна Пригод, Країна Відкриттів, Країна Фантазії, Дикий Захід і Центральна вулиця.

Велика частина атракціонів орієнтована на маленьких гостей, але все ж є і дорослі атракціони. В першу чергу це Star Wars Hyperspace Mountain – легендарні "американські гірки" з мертвою петлею. Шанувальникам екстриму варто звернути увагу на Hyperspace Mountain.



Атракціон Hyperspace Mountain у Disneyland в Парижі / pinterest.com

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Universal's Islands of Adventure, США

Парк складається з островів, присвячених відомим книжкам та фільмам. Він зроблений на зразок парку Волта Діснея, тільки на цей раз темами є фільми й мультфільми, зроблені на кіностудії Universal. Серед них, зокрема, "Парк Юрського Періоду", "Мумія", "Шрек", "Сімпсони" та інші.

Усі відвідувачі можуть зануритись в атмосферу казки та стати частиною фантастичних історій про "Халка" чи "Дивовижні пригоди Людини-павука". Але найбільш завантажена частина парку все ж "Чарівний світ Гаррі Поттера".



Universal's Islands of Adventure / universalevents.com

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