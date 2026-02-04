У Саудівській Аравії не люблять робити речі наполовину – і новий тематичний парк Six Flags Qiddiya City це підтверджує. Парк, побудований посеред Аравійської пустелі, вже встановив світові рекорди: тут знаходяться найдовші, найшвидші та найвищі американські гірки у світі, пише New Atlas.
Дивіться також Райське село у Хорватії з 22 водоспадами: виглядає, як Pinterest у реальності
Де розташований парк розваг з рекордними американськими гірками?
Six Flags Qiddiya City є частиною масштабного гігапроекту Qiddiya, який має перетворити величезну ділянку пустелі на один із провідних туристичних і розважальних центрів світу. Комплекс розташований неподалік столиці Ер-Ріяд і з часом включатиме кіберспортивну арену, стадіон, аквапарк та численні ресторани і торгові зони.
Як виглядає парк розваг: дивитись відео
Парк займає 32 гектари і пропонує 28 атракціонів, серед яких три рекордні:
- Політ Сокола – найвищі, найшвидші та найдовші гірки у світі зі швидкістю 250 кілометрів на годину;
- Залізний грязкалець – найвища нахилена гірка світу;
- Spitfire – американські гірки з найбільшою кількістю переворотів.
Дивіться також Пригода всього життя, – турист побував у найбільшому місті світу, в яке не веде жодна дорога
Це світового класу місце поєднує рекордні атракціони, захоплюючі враження для будь-якого віку та гострі відчуття, які зробили Six Flags лідером у світі розваг,
– зазначає Джон Рейлі, президент і генеральний директор Six Flags.
Денний квиток для однієї людини коштує 3135 гривень. Атракціон працює щодня з 16:00 до 00:00, тож відвідати його можна у зручний вечірній час. Усі деталі щодо роботи, правил відвідування та придбання квитків доступні на офіційній сторінці атракціону.
Які ще атракціони варто відвідати?
Ми вже розповідали, куди піти з дітьми в Карпатах. Наприклад, ДіноПарк у Паляниці – цей парк простягається на великій території і складається з двох частин. У першій можна побачити багато різних динозаврів та жуків, які видають звуки. В іншій – є тюбінг, зона з батутами, атракціони, будинок велетня та величезний Ноїв ковчег.
Також дізнайтесь про найкращі парки розваг світу. Одним із них є PortAventura Park, Іспанія – парк розваг збудований за участі американської Universal Studios вважається одним з найбільш екстремальних парків. Він складається з тематичного парку, аквапарку, поля для гольфу та чотирьох готелів.