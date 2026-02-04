У Саудівській Аравії не люблять робити речі наполовину – і новий тематичний парк Six Flags Qiddiya City це підтверджує. Парк, побудований посеред Аравійської пустелі, вже встановив світові рекорди: тут знаходяться найдовші, найшвидші та найвищі американські гірки у світі, пише New Atlas.

Дивіться також Райське село у Хорватії з 22 водоспадами: виглядає, як Pinterest у реальності

Де розташований парк розваг з рекордними американськими гірками?

Six Flags Qiddiya City є частиною масштабного гігапроекту Qiddiya, який має перетворити величезну ділянку пустелі на один із провідних туристичних і розважальних центрів світу. Комплекс розташований неподалік столиці Ер-Ріяд і з часом включатиме кіберспортивну арену, стадіон, аквапарк та численні ресторани і торгові зони.

Як виглядає парк розваг: дивитись відео

Парк займає 32 гектари і пропонує 28 атракціонів, серед яких три рекордні:

Політ Сокола – найвищі, найшвидші та найдовші гірки у світі зі швидкістю 250 кілометрів на годину;

– найвищі, найшвидші та найдовші гірки у світі зі швидкістю 250 кілометрів на годину; Залізний грязкалець – найвища нахилена гірка світу;

– найвища нахилена гірка світу; Spitfire – американські гірки з найбільшою кількістю переворотів.

Дивіться також Пригода всього життя, – турист побував у найбільшому місті світу, в яке не веде жодна дорога

Це світового класу місце поєднує рекордні атракціони, захоплюючі враження для будь-якого віку та гострі відчуття, які зробили Six Flags лідером у світі розваг,

– зазначає Джон Рейлі, президент і генеральний директор Six Flags.

Денний квиток для однієї людини коштує 3135 гривень. Атракціон працює щодня з 16:00 до 00:00, тож відвідати його можна у зручний вечірній час. Усі деталі щодо роботи, правил відвідування та придбання квитків доступні на офіційній сторінці атракціону.

Які ще атракціони варто відвідати?