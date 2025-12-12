  • Також відкрийте для себе найдовшу канатну дорогу у світі, і вона теж розташована у В'єтнамі. Довжина дороги 7,9 кілометрів, висота найвищої опори 174 метри, 69 кабін вміщують до 30 осіб і перевозять до 3500 пасажирів на годину. Поїздка триває близько 15 – 20 хвилин зі швидкістю до 30 кілометрів на годину.