Ворохта – ідеальна локація для знайомства з гуцульською культурою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ukrainian Travels. Деякі туристи кажуть, що Ворохта дуже маленька й окрім віадука, там немає на що дивитися. Втім, селище має чимало "прихованих скарбів".

Що варто побачити у Ворохті взимку?

Віадуки;

Каретний міст;

Старі вілли початку XX століття;

Ворохтянські трампліни та підіймач;

Сувенірний ринок;

Костел Успіння Богородиці;

Церкву Різдва Богородиці;

Гору Кукул;

Болото Рудяк;

Австрійські віадуки – справжня гордість Ворохти. Кам’яні мости збудували ще понад століття тому. Кожного туриста, який потрапить в це селище вперше – вони здивують своєю величчю й масштабністю. Туристам слід пам’ятати, що зараз їх фотографувати не можна!

Каретний міст – це вузькоколійний віадук, який звели наприкінці XIX століття, як частину залізничного шляху, що поєднував Галичину й Трансильванію. Біля віадука облаштували оглядовий місток та зону відпочинку, тож ця локація точно сподобається багатьом.

Болото Рудяк – одна з найцінніших точок Карпатського національного парку. На місці давнього озера розкинулося 100 гектарів дикої природи. Зимова прогулянка тут дозволить по-справжньому відчути Карпати.

Церква Різдва Богородиці була зведена ще у 1615 році. Цей храм унікальний тим, що збудований без жодного цвяха, а серед гір має неймовірно величний вигляд.

Костел Успіння Богородиці – неоготична перлина, яку важко не помітити у Ворохті. Костел вражає цегляною архітектурою поряд з дерев’яними храмами.

Відійшовши трохи далі від центру можна побачити старі вілли. Колись вони були елітними пансіонатами для відпочивальників зі всієї Європи.

Щоб побачити Ворохту згори – варто піднятися на крісельний підйомник. Селище налічує аж 5 трамплінів, а один з них сягає 90 метрів – єдиний в Україні, де можуть проводити чемпіонати для дорослих спортсменів.

Біля нижньої станції підіймача є сувенірний ринок, який приваблює всіх туристів. Там можна придбати справжній карпатський чай, ожинове вино, білі гриби, сирних коників чи теплі шкарпетки.

Гора Кукул – це один з найпопулярніших маршрутів, що починається з Ворохти. Підйом нескладний, а зверху відкривається панорама на весь Чорногірський хребет. Говерлу й Петрос можна побачити як на долоні.

Де зупинитися у Ворохті?

На Кривопільському перевалі є затишні котеджі "Уліс Ворохта" на 2 – 6 людей. Там можна зігрітися біля каміна чи піти в чани. Перевагою є ще й те, що вони приймають гостей з собачками.

Де смачно поїсти?

У ресторані "Стара Ворохта" можна поласувати баношем з бринзою, грибною юшкою, річковою фореллю та ще багатьма іншими карпатськими стравами. Заклад розташований в самому центрі селища.

У Ворохті є що подивитися, тож навіть в зимову пору можна приїхати заради неспішних прогулянок.

Коли вигідно їхати в Буковель?

Низький сезон у Буковелі триває з 17 березня до 18 грудня, коли ціни на скіпаси та проживання значно нижчі, пишуть novyny.live. Під час низького сезону, дводенний абонемент коштує 2250 гривень, що дозволяє заощадити 1500 гривень у порівнянні з високим сезоном.

