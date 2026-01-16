Ковзанка у Буковелі розташована просто неба, а тому відвідувачам радять слідкувати за погодними умовами. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на офіційний сайт Буковелю.

Скільки коштує покататися на ковзанці у Буковелі?

Ковзанка працює щодня з 10:00 по 22:00. Вартість катання залежить від часу дня – найвигідніша ціна вранці, а найдорожча ввечері.

з 10:30 по 11:15 квиток коштує 250 – 300 гривень за дорослого і 200 гривень за дитину;

з 11:30 по 16:15 квиток для дорослого коштує 300 – 400 гривень, а для дитини – 250 гривень;

з 17:00 по 21:45 квиток обійдеться у 400 – 500 гривень за дорослого і 300 гривень за дитину.

Зауважимо, що верхня межа – це ціна за катання на ковзанах категорії А, а нижня – за категорію В. Один сеанс катання триває 45 хвилин, а відвідувачів запускають на ковзанку лише в конкретні години.

Зверніть увагу! Якщо ви маєте власні ковзани, то катання буде на 50 гривень дешевшим від нижньої межі вартості квитка.

Відвідувачі, які ніколи не каталися на ковзанах, можуть скористатися послугами інструктора. Це обійдеться у 680 гривень за урок для однієї особи або 1300 гривень за урок для двох.



Дитина катається на ковзанах з інструкторкою / Фото Буковелю

Які ціни на ковзанку у Львові?

Однією з найкрасивіших ковзанок у Львові є та, що розташована в комплексі Emily Resort у Винниках. Тут ціни не дуже відрізняються. З понеділка по четвер вартість катання за дорослого з прокатом ковзанів коштує 300 гривень, без прокату – 200 гривень. Дитячий квиток коштує 250 гривень з ковзанами і 150 гривень без ковзанів.

У п'ятницю, суботу, неділю і святкові дні ціни інші. За дорослого – 400 гривень (без ковзанів 250 гривень), а за дитину – 300 гривень (без прокату ковзанів – 200 гривень).

Відвідувачі можуть також придбати безлімітний абонемент на день. Він коштує 600 – 700 гривень за дорослого залежно від дня тижня та 500 – 600 гривень за дитину.

А що у Києві?

У Києві відкрили просто приголомшливу ковзанку, яка сяє тисячами вогнів. Її площа – 1800 квадратних метрів, а по центру стоїть дзеркальна ялинка. Розташована ця ковзанка у Respublika Park, а квиток за дорослого коштує 450 гривень. Це місце точно варто побачити, якщо ви зібралися взимку до Києва.