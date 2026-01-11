Відтак місто є одним із неординарних та найцікавіших для туристів у наші дні. І 24 Канал із посиланням на karpaty.info розповість про нього докладніше.

Белз – тисячолітнє місто України: чому варто побачити цю княжу столицю?

Белз розташований у Львівській області та станом на сьогодні є невеликим містечком із населенням у кілька тисяч людей. Але кількість пам'яток на душу населення тут, мабуть, найбільша в Україні, адже тут колись був могутній центр князівства та одне з найбільш значущих міст Русі.

Перші укріплення у Белзі, найімовірніше, побудував князь Володимир близько 981 року. А перша письмова згадка про місто датована 1030 роком, коли його у поляків відвоював великий князь київський Ярослав Мудрий.

Через Белз проходили торгівельні шляхи з Польщі на Київ та Візантію, тож місто було досить заможним. Але у 1241 році Белз став жертвою татарської навали, його спалили вщент, а мешканців убили.​

Як зазначає zahid.espreso.tv, у сучасному Белзі створили державний архітектурний заповідник. А для популяризації туризму міська влада проводила фестиваль "Белзька брама" та історичні реконструкції.

Заповідник "Княжий Белз" має 4 окремі заповідні зони, і кожна варта особливої уваги. Слід обов'язково побачити городище літописного міста X – XIII соліть, пам'ятку археології національного значення, урочище "Замочок" та колишній княжий город із підгороддям.​

Белз на Львівщині – одне з найстаріших міст України

Також зверніть увагу на комплекс церкви Святої Параскеви – дерев'яну церкву кінця XVIII та дзвіницю XIX століть. І на комплекс монастиря домініканців – це руїни костелу XVI століття, келійний корпус з вежею (нині це міська ратуша) та вежа-дзвіниця.

А ще завітайте до вежі-каплиці 1606 року. У цій пам'ятці архітектури національного значення є виставковий зал з постійною виставкою "Белз – княжа столиця".​

