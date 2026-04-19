Але народився він у місці, яке знайти на сучасній карті непросто. З посиланням на osvita.ua розповідаємо про все це докладніше.

Що залишилося від хутора, де народився автор гривні УНР Нарбут, і що подивитися поруч?

Георгій Іванович Нарбут народився 9 березня 1886 року на хуторі Нарбутівка – тоді Глухівського повіту Чернігівської губернії. Нині це територія Шосткинський район Сумської області.

Власне, хутір мав таку назву саме від роду Нарбутів, що оселився тут ще у XVIII столітті. Родина походила з козацько-старшинської шляхти литовського коріння.

Сьогодні Нарбутівка – порожнє село, і вже давно, як вказували на sumypost.com. Тут ніхто не живе, лінії електропередач демонтовані, більшість будинків зруйновані.

Але туристи, які прагнуть відчути зв'язок із постаттю художника, можуть відвідати розташований десь за 20 кілометрів від хутора Глухів. Це колишня гетьманська столиця, де Нарбут навчався у гімназії та де зберігають пов'язані з ним пам'ятки.

Також роботи Нарбута є у Національному художньому музеї України, Національній бібліотеці імені Вернадського та навіть у Національному музеї у Варшаві. У 2026 році до 140-річчя з дня народження художника кілька українських бібліотек та музеїв матимуть присвячені тому виставки.

Як Нарбут створив гривню?

У 1917 після проголошення УНР Георгій Нарбут опинився буквально у центрі творення нової держави. І тоді розробив дизайн перших українських банкнот – 100 карбованців 1917 року і 10, 100 та 500 гривень 1918. Гривня стала основною грошовою одиницею УНР з 1 березня 1918 року.

Нарбутові банкноти вирізнялися бездоганним відчуттям стилю – орнаменти у дусі українського бароко, старовинні шрифти, тризуб і рослинні мотиви. До слова, крім грошей, художник розробив герб УНР, поштові марки та обкладинки для урядових видань.

Тобто фактично саме він сформував візуальну ідентичність молодої держави, і міг зробити ще набагато більше. Та, до прикрості, прожив Нарбут лише 34 роки – помер у 1920 від тифу.

