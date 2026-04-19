Что осталось от хутора, где родился автор гривны УНР Нарбут, и что посмотреть рядом?

Георгий Иванович Нарбут родился 9 марта 1886 года на хуторе Нарбутовка – тогда Глуховского уезда Черниговской губернии. Сейчас это территория Шосткинского района Сумской области.

Собственно, хутор получил такое название именно от рода Нарбутов, который поселился здесь еще в XVIII веке. Семья происходила из казацко-старшинской шляхты литовских корней.

Сегодня Нарбутовка – пустое село, и уже давно, как указывали на sumypost.com. Здесь никто не живет, линии электропередач демонтированы, большинство домов разрушены.

Но туристы, которые стремятся почувствовать связь с фигурой художника, могут посетить расположенный где-то в 20 километрах от хутора Глухов. Это бывшая гетманская столица, где Нарбут учился в гимназии и где хранят связанные с ним памятки.

Также работы Нарбута есть в Национальном художественном музее Украины, Национальной библиотеке имени Вернадского и даже в Национальном музее в Варшаве. В 2026 году к 140-летию со дня рождения художника несколько украинских библиотек и музеев будут проводить посвященные тому выставки.

Как Нарбут создал гривну?

В 1917 после провозглашения УНР Георгий Нарбут оказался буквально в центре создания нового государства. И тогда разработал дизайн первых украинских банкнот – 100 карбованцев 1917 года и 10, 100 и 500 гривен 1918. Гривна стала основной денежной единицей УНР с 1 марта 1918 года.

Нарбутовские банкноты отличались безупречным чувством стиля – орнаменты в духе украинского барокко, старинные шрифты, трезубец и растительные мотивы. К слову, кроме денег, художник разработал герб УНР, почтовые марки и обложки для правительственных изданий.

То есть фактически именно он сформировал визуальную идентичность молодого государства, и мог сделать еще гораздо больше. Но, к сожалению, прожил Нарбут только 34 года – умер в 1920 от тифа.

