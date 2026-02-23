Речь идет, конечно, о Кропивницком. И со ссылкой на IGotoWorld расскажем о нем подробнее.

Смотрите также Не в Киеве: где родился Михаил Поплавский и что там интересного увидеть туристу

В этом городе вырос писатель Винниченко: что стоит увидеть в Кропивницком?

Владимир Винниченко родился в 1880 году в Елисаветграде, сегодня это Кропивницкий, как отмечает uinp.gov.ua. Дом, где это произошло, не сохранился – он стоял на улице Солдатской неподалеку от Ингула и старой крепости.

В городе назвали Центральноукраинский государственный педагогический университет в честь Винниченко. А литературно-мемориальный музей Ивана Карпенко-Карого хранит много материалов и об этом земляке.

Владимир Винниченко – успешный литератор, он написал более сотни рассказов, более 20 пьес, философские труды, еще и оставил заметное художественное наследие. Но из-за своих социалистических политических взглядов и конфликтной правительственной деятельности он остается в истории Украины как неоднозначная фигура.

Чем радует туриста родной город Винниченко сегодня? Главной исторической достопримечательностью Кропивницкого является крепость Святой Елисаветы XVIII века – ее контуры даже лежат в основе герба города. Говорят, это единственная земляная крепость, которая сохранилась в Европе. Здесь стоит и мемориальный комплекс с захоронениями воинов, погибших во Второй мировой, и аллея в честь погибших в АТО.

Стоит внимания и церковь Владимирской иконы Божьей Матери, которую горожане называют "Греческой церковью". Она является памятником архитектуры 1812 года, а основали храм греческие купцы. Интересно, что в советские времена эта церковь была единственной незакрытой в городе. Здесь хранят иконы XVIII века и метрические книги с записями с 1792 года.

Что интересного есть в Кропивницком для современного туриста: смотрите видео uzolimanko

Преображенский собор, построенный в 1787 году на средства мещан и купцов – еще одно выдающееся культовое сооружение города, которое поражает монументальной архитектурой. Главный иконостас здесь украшен позолотой и старинными иконами.

Также Академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Кропивницкого на улице Архитектора Паученко, 4 является культурной жемчужиной города, и еще и одним из старейших театров Украины. Основанный в 1882 году корифеем украинской сцены Марком Кропивницким, театр дарил людям выступления Марии Заньковецкой, Николая Садовского, да и пьесы Владимира Винниченко неоднократно ставили здесь при жизни драматурга.

И как не вспомнить о Государственном заповеднике-музее "Хутор Надежда". Он немного за пределами города, но очень интересный – это усадьба выдающегося украинского писателя и драматурга Ивана Карпенко-Карого, который называл ее "оазисом в степи", семейное поместье Тобилевичей, что бережет старые дубы, калиновую аллею, и почти 2 тысячи предметов семьи.

Какие еще места стоит увидеть, где родились известные исторические фигуры?