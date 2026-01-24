Жив у "країні мрії", але хоче переїхати: турист назвав 3 головні мінуси життя в Австралії
- Люк Тведдл, який три роки прожив в Австралії, назвав три причини, чому розглядає повернення до Великої Британії: відстань від родини, географічна ізоляція країни та звикання до місцевого клімату.
- Попри це, він відзначає позитивні сторони життя в Австралії, зокрема високий рівень безпеки, чистоту міст, вищі зарплати та здоровий спосіб життя.
Життя в Австралії має свої неочевидні мінуси, з якими готові змиритися не всі. Британець, який переїхав до країни та прожив там вже три роки, розповів про три основні причини, через які він замислюється над переїздом в інше місце.
Що варто знати про проживання в Австралії?
25-річний Люк Тведдл із графства Суррей, який вже три роки живе в Австралії, зізнався, що замислюється над поверненням до Великої Британії, попри те, що називає Австралію найкращою країною, де йому доводилося жити.
За цей час чоловік мешкав у Сіднеї, Аделаїді, а нині живе в Перті. У своєму ютубі Люк поділився чесним оглядом життя "на іншому боці світу" та назвав три причини, які змушують його сумніватися у довгостроковому майбутньому в Австралії.
Про життя в Австралії: дивитись відео
Першою з них стала відстань від родини та друзів. За словами Тведдла, саме на третьому році життя за кордоном він почав гостро відчувати емоційну віддаленість від близьких. Другою причиною чоловік називає географічну ізоляцію Австралії та складність подорожей у порівнянні з близькістю Великої Британії до Європи. Третій фактор – це звикання до місцевого клімату та стилю життя, які з часом перестають здаватися чимось особливим.
Водночас Люк наголошує, що позитивні сторони життя в Австралії значно переважають недоліки. Він відзначає високий рівень безпеки, чистоту міст, вищі зарплати, здоровіший спосіб життя та розслаблену ментальність місцевих жителів.
Австралійська погода зовсім не така одноманітна, як багато хто уявляє, зазначається на платформі MoveHub. Коли на півдні країни літо, на півночі часто триває сезон дощів. Брісбен має тропічний клімат, тоді як Мельбурн жартома називають містом "чотирьох сезонів за один день". У деяких регіонах навіть випадає достатньо снігу, щоб кататися на лижах.
Сонце в Австралії – це окрема небезпека. У спекотні періоди температура може перевищувати 40 градусів тепла, а в майбутньому прогнозують ще вищі показники. Через тонкий озоновий шар ультрафіолет тут особливо агресивний, тож захист від сонця не рекомендація, а необхідність.
Які країни варті уваги мандрівників?
Ми вже розповідали про країни, які вразили професійного мандрівника. Однією із них є Ісландія: тут приголомшливі вулканічні пейзажі, водоспади та геотермальні джерела, включно зі знаменитою Блакитною лагуною. Також можна побачити північне сяйво, відвідати Рейк'явік або прогулятися маршрутом Золотого кола, а середня температура взимку близько – 1 градус.
Або ж, дізнайтесь найкращі міста Європи для нічного туризму. Саме Рим став лідером у рейтингу, отримавши 9,2 бала за рівень нічних розваг та культурних подій. Італійська столиця пропонує понад 300 нічних маршрутів – від прогулянок старим містом до екскурсій у музеї та храми після закриття.
Часті питання
Які основні причини, з яких Люк Тведдл розмірковує про повернення до Великої Британії?
Люк Тведдл називає три основні причини для роздумів про повернення до Великої Британії – це відстань від родини та друзів, географічна ізоляція Австралії, яка ускладнює подорожі, та звикання до місцевого клімату та стилю життя.
Які позитивні сторони життя в Австралії відзначає Люк Тведдл?
Люк Тведдл відзначає високий рівень безпеки, чистоту міст, вищі зарплати, здоровіший спосіб життя та розслаблену ментальність місцевих жителів як основні переваги життя в Австралії.
Чому захист від сонця в Австралії є необхідністю?
Захист від сонця в Австралії є необхідністю через тонкий озоновий шар, що робить ультрафіолетові промені особливо агресивними, і у спекотні періоди температура може перевищувати 40 градусів тепла.