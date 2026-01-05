Які локації можна відвідати безкоштовно?

  • Ми вже детально розповідали, які є безкоштовні локації у Буковелі. Наприклад, місце 14-й став – тут практично нема людей, а тому насолоджуватися красою можна наодинці. До слова, став розташований за 500 метрів по дорозі від колеса огляду, на кінцевій зупинці буковельського автобусу.

  • Або ж, дізнайтесь про безкоштовні локації Львова, які сподобаються і дітям, і дорослим. Однією з них є Стрийський парк, який налічується понад 200 видів дерев і рослин. Також єоранжерея та альпінарій, які можна відвідати безплатно, а також платанова, липова, каштанова і вільхова алеї. Неподалік від головних воріт розташований ставок з лебедями.