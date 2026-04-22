Мовиться про маршрут Мукачево – Чинадійово – Ужгород. 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

Які 3 найкращі замки Закарпаття реально побачити всього за день?

Замок Паланок у Мукачеві.

Замок Паланок стоїть на вулканічній горі заввишки 68 метрів і займає площу майже 14 тисяч квадратних метрів. Точна дата заснування невідома, але "Угорська хроніка" вказує, що в XI столітті замок уже існував. У 1086 році половецька орда і в 1241 році багатотисячна армія монгольського хана Батия марно намагалися його взяти, як пише UkrainaIncognita.

Пізніше замком володів подільський князь Федір Коріятович, який значно розбудував фортецю і наказав вирубати у скелі 85-метровий колодязь, що зберігся дотепер. Сьогодні це дуже популярна туристична локація – до прикладу, у 2025 році замок Паланок прийняв понад 160 тисяч гостей.

Сент-Міклош у Чинадійові.

За десяток кілометрів від Мукачева розташований замок Сент-Міклош, збудований у XIV – XV століттях бароном Перені, як пишуть на karpaty3d.com. Це двоповерхова кам'яна споруда з двома кутовими вежами й стінами метрової товщини. У 1657 році польські війська графа Любомирського серйозно пошкодили фортецю й вона втратила оборонне значення.

Після тривалого занепаду замок відновлюють зусиллями мистецьких і волонтерських організацій, і сьогодні тут регулярно проходять виставки та артрезиденції. Вхід та екскурсія безплатні, але приймають добровільні пожертви.

Ужгородський замок.

Останній у маршруті Ужгородський замок лежить просто у центрі міста на пагорбі над річкою Уж. Перші укріплення тут зводили ще білі хорвати у IX столітті, як зазначають на zahid.espreso.tv, а кам'яні конструкції з'явилися у XIII столітті.

Від XII до XVII століття замок був резиденцією угорських намісників (які й зробили масштабні перебудови та сформували нинішній його вигляд) і центром Ужанського комітату. Нині тут – Закарпатський краєзнавчий музей, а навесні подвір'я ефектно прикрашає цвітіння сакур.

Важливо знати: усі три локації можна роздивитися впродовж одного дня. Найзручніший порядок такий: старт із Мукачева зранку, потім Чинадійово, і на фінал – Ужгород увечері. Відстань між усіма трьома точками – десь 30 кілометрів, дорогою це не більш як година.

