Ця місцина, розташована у Кольчиному, розширює туристичні горизонти регіону. 24 Канал із посиланням на портали Varosh та "Подорожуй" розповість про нього докладніше.

Як шукачам природної краси знайти базальтові стовпи на Закарпатті?

Базальтові стовпи – природне диво, сформоване певним видом геологічної активності. В Україні такі унікальні формації відомі на Рівненщині, як-от село Базальтове, однак далеко не всі знають, що подібні витвори природи можна побачити й на Закарпатті.

А мовиться тут про локацію біля селища Кольчино Мукачівського району. Там є базальтові стовпи – тобто високі, витягнуті у формі шестигранників колони, які сформувалися з охолодженої лави під час давніх вулканічних вивержень.

Відносна легкість доступу до цього місця та відсутність натовпів туристів роблять це місце ще більш привабливим. Позаяк висота стовпів може сягати до двох десятків метрів, а їхні гострі геометричні форми створюють захопливий контраст із природою навколо.

Неймовірні базальтові стовпи Закарпаття біля Кольчиного: дивіться відео MrOleksandr47

Кольчино, зауважимо, це селище неподалік Мукачева, всього за кілька кілометрів від траси Київ – Чоп, що робить це місце зручним для подорожі. Також це чудова локація для фотографів та любителів природи загалом.

