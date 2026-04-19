Мовиться про Хотинську фортецю – якраз одне з таких місць, і геть не дивно, що її завжди називають серед семи чудес України. Завдяки матеріалам khotynska-fortecya.cv.ua розповідаємо про це докладніше.

Вона стоїть на березі Дністра вже майже тисячоліття: чим особлива фортеця у Хотині?

Сьогодні Хотинська фортеця розташована на території Чернівецької області у місті Хотин. А перші укріплення на цьому місці зводив ще князь Володимир Великий у X столітті – як форпост на кордоні Русі.

Перший кам'яний замок збудував вже Данило Галицький у XIII столітті – для захисту від монголо-татарської навали. У XV столітті молдавський воєвода Стефан суттєво модернізував фортецю – звів п'ятиметрові товсті стіни заввишки до 50 метрів, бойові вежі тощо. Десь відтоді фортеця й набула нинішнього масивного вигляду величної споруди, що нависає над крутим берегом Дністра.

Найдраматичніша сторінка в історії Хотина – битва 1621 року. Тоді польсько-козацьке військо у близько 75 тисяч осіб, серед яких було 40 тисяч козаків під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, зупинило двохсоттисячну турецьку армію.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Облога тривала майже місяць, турки притягли багато гармат, та навіть бойових слонів – але все це не допомогло. Перемога зробила Сагайдачного героєм, його скульптура й досі зустрічає гостей біля входу до фортеці, а також захистила Європу від османської експансії.

За наступні сто років фортеця мала кількох господарів, і у 1711 році турки таки захопили її. Розуміючи стратегічну цінність здобутку, вони зробили масштабну реконструкцію і зміцнили стіни. До сьогодні на території фортеці можна побачити залишки мечеті.

Ще там є колодязь тих часів посеред двору, а також церква з фрагментами живопису XVI століття. Для створення відповідної атмосфери у замку розмістили багато середньовічної зброї, про що зазначають на karpaty.info, та копії великих військових знарядь, як-от балісти, катапульти та тарани.

У XIX столітті фортеця перейшла до Росії – турки здали її без бою. Загалом Хотинський замок пережив 10 держав за всю свою історію: Русь, Галицько-Волинське князівство, Угорське королівство, Молдовське князівство, Річ Посполиту, Османську імперію, Російську імперію, УНР, Румунію та СРСР.

Окрема родзинка Хотинської фортеці – її кінематографічна слава. Там знімали десятки художніх фільмів і рекламних роликів. А ще щороку у вересні тут відбувається фестиваль історичної реконструкції "Корона Дністра" – з лицарськими турнірами та середньовічним ярмарком. Фестиваль має благодійний статус – збір коштів на реабілітацію українських військових.

Зверніть увагу: 17 квітня 2026 року у Хотинській фортеці сталася біда – частково обвалилася велика стіна. Постраждалих немає, але руйнування дуже суттєві. Відтак доступ туристів на якийсь час вимушено частково обмежать.

