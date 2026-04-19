Речь идет о Хотинской крепости – как раз одном из таких мест, и совсем не удивительно, что ее всегда называют среди семи чудес Украины. Благодаря материалам khotynska-fortecya.cv.ua рассказываем об этом подробнее.

Она стоит на берегу Днестра уже почти тысячелетие: чем особенна крепость в Хотине?

Сегодня Хотинская крепость расположена на территории Черновицкой области в городе Хотин. А первые укрепления на этом месте возводил еще князь Владимир Великий в X веке – как форпост на границе Руси.

Первый каменный замок построил уже Даниил Галицкий в XIII веке – для защиты от монголо-татарского нашествия. В XV веке молдавский воевода Стефан существенно модернизировал крепость – возвел пятиметровые толстые стены высотой до 50 метров, боевые башни и прочее. Где-то с тех пор крепость и приобрела нынешний массивный вид величественного сооружения, нависающего над крутым берегом Днестра.

Самая драматическая страница в истории Хотина – битва 1621 года. Тогда польско-казацкое войско в около 75 тысяч человек, среди которых было 40 тысяч казаков под предводительством гетмана Петра Сагайдачного, остановило двухсоттысячную турецкую армию.

Осада длилась почти месяц, турки притащили много пушек, и даже боевых слонов – но все это не помогло. Победа сделала Сагайдачного героем, его скульптура до сих пор встречает гостей у входа в крепость, а также защитила Европу от османской экспансии.

За следующие сто лет крепость имела нескольких хозяев, и в 1711 году турки таки захватили ее. Понимая стратегическую ценность добычи, они сделали масштабную реконструкцию и укрепили стены. До сих пор на территории крепости можно увидеть остатки мечети.

Еще там есть колодец тех времен посреди двора, а также церковь с фрагментами живописи XVI века. Для создания соответствующей атмосферы в замке разместили много средневекового оружия, о чем отмечают на karpaty.info, и копии крупных военных орудий, таких как баллисты, катапульты и тараны.

В XIX веке крепость перешла к России – турки сдали ее без боя. В целом Хотинский замок пережил 10 государств за всю свою историю: Русь, Галицко-Волынское княжество, Венгерское королевство, Молдавское княжество, Речь Посполитую, Османскую империю, Российскую империю, УНР, Румынию и СССР.

Отдельная изюминка Хотинской крепости – ее кинематографическая слава. Там снимали десятки художественных фильмов и рекламных роликов. А еще ежегодно в сентябре здесь проходит фестиваль исторической реконструкции "Корона Днестра" – с рыцарскими турнирами и средневековой ярмаркой. Фестиваль имеет благотворительный статус – сбор средств на реабилитацию украинских военных.

Обратите внимание: 17 апреля 2026 года в Хотинской крепости произошла беда – частично обвалилась большая стена. Пострадавших нет, но разрушения очень существенные. Поэтому доступ туристов на некоторое время вынужденно частично ограничат.

