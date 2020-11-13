Часто туристи не знають, які продукти потрібно брати з собою в гори. Існує чимало різних рекомендацій, що допоможуть обрати поживний і легкий запас їжі. Також не менш важливим є те, з якої тарілки у поході смакуватиме найкраще.

Про те, які продукти та посуд обрати для походу, розповідає Travel24.

Читайте також: Як провести активні вихідні з дітьми: 5 небанальних ідей на осінь

Що варто взяти з їжі з собою у похід

Гарячі страви

Перевага за стравами швидкого приготування, на кшталт "Мюслів", або круп, які швидко запарюються. Це не займає багато часу, який краще використати для спілкування навколо багаття.



Обирайте страви швидкого приготування – "Мюслі" / mytastytrip.com

М'ясо

Найкращий варіант – це рибна чи м'ясна консерва. Цілком добре можуть підійти в'ялені чи копчені продукти. Також любителі українського делікатесу – сала, можуть взяти його з собою.

Сир

Чудово підійде саме копчений сир. Брати із собою надто солений не рекомендується, адже після нього хотітиметься пити більше, що зовсім не економно.

Хліб

Окрім звичайного хліба, рекомендують захопити з собою бублики чи сухарі. Вони мають властивість довго зберігатися, а також можуть стати у пригоді саме тоді, коли буде потреба "заморити черв'ячка", а часу на зупинку не вистачатиме.

Сухофрукти

У чорносливі, родзинках, горішках міститься багато необхідної енергії, котра точно знадобиться у дорозі.



Візьміть з собою сухофрукти / skitalets.ru

Солодощі

Це справді швидкий спосіб втамувати голод та відновити сили після важкого підйому. У шоколаді, батончиках, печиві, згущеному молоці міститься необхідна організму глюкоза.

Чай і кава

Вечори у горах холодні й непривітні, чашка гарячого чаю чи кави допоможе зігрітися та заспокоїтися.

Цікаво: Чому варто подорожувати самому: переконливі докази

Посуд придатний для мандрівки

Казанок

Це річ першої потреби. Варто обирати маленький або середній, бо великий займає багато місця та й саме приготування їжі займе більше часу, аніж це потрібно.



Казанок – річ першої потреби / mytastytrip.com

Чашка

Цю посудину треба брати більшу, щоб із неї можна було б запросто напитися чаю або ж з'їсти першу страву. Тепер особливою популярністю користуються термочашки, які мають здатність зберігати температуру довгий час. Під час зимового походу ця річ є необхідною.

Ложка

Без виделки можна обійтися, а от без ложки ніяк.

Читайте також: Перший багатоденний похід у гори: як підготуватися туристу

Ніж

Це та річ, на якій не слід економити. Варто обирати універсальний ніж із довгим та міцним лезом, адже він може знадобитися як в приготуванні їжі, так і безпосередньо в лісі для прокладання шляху у важких ділянках. Продаються такі у спеціалізованих магазинах.

Потрібно пам'ятати, що краще не брати зайвого. Ретельно продумайте, скільки і якої їжі потрібно вам на кожен прийом. Так само з посудом: не несіть з собою те, чого не використаєте.