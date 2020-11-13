Часто туристы не знают, какие продукты нужно брать с собой в горы. Существует множество различных рекомендаций, которые помогут выбрать питательный и легкий запас еды. Также не менее важно, с которой тарелки в походе питаться лучше всего.

О том, какие продукты и посуду выбрать для похода, рассказывает Travel24.

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Что стоит взять из еды с собой в поход

Горячие блюда

Лучше вибирать блюда быстрого приготовления, вроде "Мюслей", или круп, которые быстро запариваются. Это не занимает много времени, которое лучше использовать для общения вокруг костра.



Выбирайте блюда быстрого приготовления – "Мюсли" / mytastytrip.com

Мясо

Лучший вариант – это рыбная или мясная консерва. Вполне хорошо могут подойти вяленые или копченые продукты. Также любители украинского деликатеса – сала, могут взять его с собой.

Сыр

Прекрасно подойдет именно копченый сыр. Брать с собой слишком соленый не рекомендуется, ведь после него будет хотеться пить больше, что совсем не экономно.

Хлеб

Кроме обычного хлеба, рекомендуют захватить с собой бублики или сухари. Они имеют свойство долго храниться, а также могут пригодиться именно тогда, когда будет необходимость "заморить червячка", а времени на остановку не хватит.

Сухофрукты

В черносливе, изюме, орехах содержится много необходимой энергии, которая точно пригодится в дороге.



Возьмите с собой сухофрукты / skitalets.ru

Сладости

Это действительно быстрый способ утолить голод и восстановить силы после тяжелого подъема. В шоколаде, батончиках, печенье, сгущенном молоке содержится необходимая организму глюкоза.

Чай и кофе

Вечера в горах холодные и неприветливые, чашка горячего чая или кофе поможет согреться и успокоиться.

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Посуда пригодна для путешествия

Котелок

Это вещь первой необходимости. Следует выбирать маленький или средний, ибо велик занимает много места и само приготовление пищи займет больше времени, чем это нужно.



Котелок – вещь первой необходимости / mytastytrip.com

Чашка

Этот сосуд надо брать побольше, чтобы из нее можно было бы запросто напиться чаю или съесть первое блюдо. Теперь особой популярностью пользуются термочашки, которые имеют способность сохранять температуру долгое время. Во время зимнего похода эта вещь необходима.

Ложка

Без вилки можно обойтись, а вот без ложки никак.

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Нож

Это та вещь, на которой не следует экономить. Стоит выбирать универсальный нож с длинным и прочным лезвием, ведь он может понадобиться как в приготовлении пищи, так и непосредственно в лесу для прокладки пути в трудных участках. Продаются такие в специализированных магазинах.

Нужно помнить, что лучше не брать лишнего. Тщательно продумайте, сколько и какой пищи нужно вам на каждый прием. Так же с посудой: не несите с собой то, чего не используете.