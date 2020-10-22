Если вы думаете, что в октябре уже поздно покорять вершины, то это не так. В следующем месяце сезон закрывается, поэтому туристы активно спешат подняться в горы. Подготовка и планирование в походе самое важное, иначе восхождение будет не удачным.

Travel24 подготовил для вас несколько советов, которые обеспечат успех пешеходной прогулки.

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Исследуйте район, в который идете

Убедитесь, что у вас есть точная и актуальная информация о районах, где вы будете совершать пешие прогулки. Вам необходимо знать, чего ожидать относительно погоды, перекрытия трасс и правил. Начните с проверки официальной информации. Это означает посещения веб-сайтов служб национальных парков, чтения путеводителей и изучения правил и рекомендаций, изложенных местным департаментом природных ресурсов или департаментом охраны.



Исследуйте район, куда идете / UnSplash

Бросьте вызов своим физическим ограничением

Рюкзак примерно 2-4 килограмма и еще и снаряжения нести тяжело. Если делать это в течение двух и более дней, усталость быстро становится проблемой, если вы не готовы. Не ждите своего длительного похода, чтобы увидеть, что может перенести ваше тело. Посетите тренажерный зал и проведите много времени на лестнице. Затем попросите тренера помочь выучить упражнения, которые укрепляют ваши ноги.

Инвестируйте в хорошую навигационную систему

Во-первых, никогда не начинайте поход, не взяв копию карты маршрута. Если у вас неисправность оборудования или аккумулятора, это может спасти жизнь. Вам следует инвестировать в водонепроницаемый футляр для этой карты. Лучше потратится на то, что стоит больше денег, и получить хорошую систему GPS или приложение, специально разработанное для туристов. Эти прочные части оборудования могут помочь вам ориентироваться в сложных районах и выдержать много препятствий.



Возьмите с собой карту маршрута / UnSplash

Особенно заботьтесь о ногах

Особый вид ада в походе – иметь дело с мозолями и болями в ногах посреди парка за мили от цивилизации. Ваши ноги – это важнейшая часть тела, когда дело доходит до пеших прогулок. Позаботьтесь о них. Приобретите специальную пару туристических ботинок. Затем используйте их. Испытайте их в нескольких коротких походах. Затем приобретите несколько пар носков, специально разработанных для пеших прогулок и альпинизма.

Спланируйте свое питание

Следует помнить одно хорошее правило – это "свежая еда". Если у вас есть фантазии, как жарить хот-доги на огне или готовить завтрак в кемпере с блинами, яйцами и всеми обработками, это хорошо. Просто спланируйте свое меню так, чтобы сначала съесть продукты, что портятся быстрее.



Спланируйте питания / taktyk.com.ua

Будьте готовы забрать то, что брали с собой

За экологию отвечает каждый турист, темпер или альпинист. Это означает – все, что вы взяли с собой в поход, должно вернуться с вами, когда закончите поход. Сюда входят и пищевые отходы. Не оставляйте того, предполагая, что животные съедят это.

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Предусмотрите возможные болезни или травмы

Никогда не проводите походы без должной аптечки. Если вы путешествуете на большие расстояния, вам необходимо приобрести еще больше запасов, чем обычно. Также возьмите с собой наличные. Это позволит вам сэкономить время, которое вы будете тратить, пробираясь к кемпингам или городкам. Если вы решите прогуляться самостоятельно, позаботьтесь о персональном маяке местонахождения.