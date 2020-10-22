Якщо ви думаєте, що у жовтні вже пізно підкорювати вершини, то це не так. Наступного місяця сезон закривається, тому туристи активно поспішають піднятися у гори. Підготовка та планування у поході найважливіше, бо інакше сходження буде не вдалим.

Travel24 підготував для вас декілька порад, які забезпечать успіх пішохідної прогулянки.

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Дослідіть район, в який йдете

Переконайтеся, що у вас є точна та актуальна інформація про райони, де ви будете здійснювати піші прогулянки. Вам необхідно знати, чого очікувати щодо погоди, перекриття трас та правил. Почніть із перевірки офіційної інформації. Це означає відвідування веб-сайтів служб національних парків, читання путівників та вивчення правил та рекомендацій, викладених місцевим департаментом природних ресурсів або департаментом охорони.



Дослідіть район, куди йдете / UnSplash

Киньте виклик своїм фізичним обмеженням

Рюкзак приблизно 2-4 кілограми та ще й спорядження нести важко протягом дня. Якщо робити це протягом двох і більше днів, втома швидко стає проблемою, якщо ви не готові. Не чекайте свого тривалого походу, щоб побачити, що може перенести ваше тіло. Відвідайте тренажерний зал і проведіть багато часу на сходах. Потім попросіть тренера допомогти вивчити вправи, які зміцнюють ваші ноги.

Інвестуйте в хорошу навігаційну систему

По-перше, ніколи не починайте похід, не взявши копію карти маршруту. Якщо у вас несправність обладнання або акумулятора, це може врятувати життя. Вам також слід інвестувати у водонепроникний футляр для цієї карти. Краще витратити на те, що коштує більше грошей, і отримати хорошу систему GPS або додаток, спеціально розроблений для туристів. Ці міцні частини обладнання можуть допомогти вам орієнтуватися в найскладніших районах і витримати багато перешкод.



Візьміть з собою карту маршруту / UnSplash

Особливо дбайте про ноги

Особливий вид пекла у поході – мати справу з мозолями та болями в ногах посеред парку за милі від цивілізації. Ваші ноги – це найважливіша частина тіла, коли справа доходить до піших прогулянок. Подбайте про них. Придбайте спеціальну пару туристичних черевиків. Потім використовуйте їх. Випробуйте їх у кількох коротших походах. Потім придбайте кілька пар шкарпеток, спеціально розроблених для піших прогулянок та альпінізму.

Сплануйте своє харчування

Варто пам'ятати одне хороше правило – це "свіжа їжа". Якщо у вас є фантазії, як смажити хот-доги на вогні або готувати сніданок у кемпері з млинцями, яйцями та всіма обробками, це добре. Просто сплануйте своє меню так, щоб спочатку з'їсти продукти, що псуються швидше.



Сплануйте харчування / taktyk.com.ua

Будьте готові забрати те, що брали з собою

За екологію відповідає кожен турист, темпер чи альпініст. Це означає, що все, що ви берете з собою в похід, повинно повернутися з вами, коли закінчите похід. Сюди входять й харчові відходи. Не залишайте того, припускаючи, що тварини з'їдять це.

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Передбачте можливі хвороби чи травми

Ніколи не здійснюйте походи без належної аптечки. Якщо ви подорожуєте на великі відстані, вам необхідно придбати ще більше запасів, ніж зазвичай. Також візьміть із собою готівку. Це дозволить вам заощадити час, який ви витрачатимете, пробираючись до кемпінгів або містечок. Якщо ви вирішите походити самостійно, подбайте про персональний маяк місцезнаходження.