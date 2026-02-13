Під час оцінювання фахівці визначали низку факторів, які впливають на сон, пише Daily Mail. Серед ключових критеріїв – рівень шуму та світлового забруднення, якість повітря, споживання алкоголю та середня тривалість сну мешканців та гостей міста.

У яких містах спати найважче?

Найгірші показники продемонструвала Прага. У трійку антирейтингу увійшла Варшава та Барселона. Ці міста об’єднує високий рівень нічного шуму, значне транспортне навантаження та велика кількість закладів, які допізна працюють.

У випадку Праги негативну роль відіграли високі показники споживання алкоголю, поширеність куріння та один з найвищих рівнів шумового забруднення серед досвіджених міст.

Серед усіх 25 учасників рейтингу Барселона показала найвищий рівень шуму. Заснути в цьому місті складно через активне нічне життя, щільну забудову та потужний туристичний потік.



У нічній Барселоні найважче заснути / Фото Pexels

Де найспокійніше заснути?

Лідером у рейтингу став швейцарський Цюрих. Його визнали найкращим містом Європи для нічного відпочинку, а до трійки увійшли Амстердам та Стокгольм.

Цюрих отримав високі оцінки завдяки низькому рівню світлового забруднення та прийнятній якості повітря. В Амстердамі та Стокгольмі ефективний підхід до міського планування. У цих містах хороший розвиток зелених зон та продумане управління транспортом, яке допомагає зменшити рівень шуму.

Багато мандрівників сприймають поганий сон як неминучу частину подорожі до великого міста, однак це не обов’язкова умова туризму. Рівень шуму та якість повітря впливають на відпочинок, незалежно від того, чи живе людина у місті постійно, чи перебуває там лише кілька днів.

Комфорт під час поїздки залежить не лише від готелю чи району проживання, але й від того, наскільки місто контролює нічну активність та дбає про екологічні умови.

Яке місто Європи найкраще для туризму?

Рим визнано найкращим містом Європи для нічного туризму, отримавши 9,2 бала за рівень нічних розваг та культурних подій, пише Radical Storage. У топ-10 для нічного туризму також увійшли Амстердам, Тромсе, Рованіємі, Токіо, Дубай, Лондон, Париж, Марракеш та Ко Пханган.

