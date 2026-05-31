Усе змінилося наприкінці 2025 року, утім, навряд чи для туристів – адже Ісландія дуже багато на неймовірні враження. 24 Канал зараз розповість про це докладніше.

Чому Ісландія – більше не єдина у світі країна без комарів, але й далі рай для туриста?

Ісландія стоїть на стику Північноамериканської та Євразійської тектонічних плит, які розходяться – саме тому острів такий геологічно живий. Тут вам і гейзери, і гарячі джерела, і вулкани, лавові поля та льодовики. І це на близько 70% території. А от чого там геть не було – так це комарів.

Тривалий час Ісландію вважали єдиною країною на Землі без комарів. Наука це пояснювала просто: брак боліт і водойм тут ні при чім, вони в Ісландії є, а от різкі сезонні перепади температур реально впливають. Адже личинки комарів безперервно потребують незамерзлої та непроточної води, а ісландська зима якраз переривала їхній цикл розвитку.

Восени 2025 року вперше у природних умовах острова знайшли комарів – цілих трьох, із виду Culiseta annulata (вони холодостійкі та, на щастя, не небезпечні щодо перенесень збудників захворювань). Вчені трактують цю подію як екологічний сигнал тривоги – через зміни клімату, як наголошують на science.org. Але не як привід для паніки туристів. Ба більше, Ісландія й далі залишається найкомфортнішою щодо комах країною Європи.

Від Гейзера до північного сяйва: короткий гід по Ісландії для мандрівника у 2026 році

Найперше, про що кажуть туристам, які планують дослідити Ісландію – це маршрут "Золоте Кільце". Фактично це одноденна петля у приблизно 250 – 300 кілометрів, що охоплює три локації.

Мовиться про Тінгведлір, де засідав найстаріший у світі парламент Альтинг, заснований у 930 році, і де можна стояти буквально між двома континентами.

Геотермальну долину Хаукадалур з гейзерами Ґейзір і Строккур.

Та водоспад Ґульфосс, де глетчерна річка Гвіта падає 32-метровим подвійним каскадом, і де у сонячний день веселка над водяним пилом майже гарантована.

До речі, слово "гейзер" у всіх мовах світу походить від ісландської власної назви конкретного місця – Ґейзіра, найстарішого задокументованого гейзера планети. Хоча головною фотоцяцькою туристів є сусідній Строккур, адже він вивергається кожні 5 – 10 хвилин.

Цікавий факт: геотермальна активність в Ісландії настільки сильна, що майже вся країна забезпечена дешевою для споживача гарячою водою з-під землі. Також ісландці ходять до гарячих джерел цілий рік, навіть узимку, як зазначають на adventure-life.com, і у кожному містечку є громадський геотермальний басейн.

Також важливо туристам знати, що 2026 рік є винятково сприятливим для спостереження північного сяйва. Сонце перебуває у фазі підвищеної активності після останнього сонячного максимуму, що робить Aurora Borealis яскравішим і частішим, ніж у більшості попередніх сезонів. Кращий період для спостережень – від середини вересня до середини квітня.

Загалом, Ісландія – це ціла планета, яку можна відвідати без ракети. Тут все немов позасвітове – вулкани, які дихають під ногами, небо, що горить зеленим вогнем, ріки, що не знають меж між льодом і водою. А, так – і все ще майже немає комарів.