Все изменилось в конце 2025 года, впрочем, вряд ли для туристов – ведь Исландия очень богата на невероятные впечатления. 24 Канал сейчас расскажет об этом подробнее.

Почему Исландия – больше не единственная в мире страна без комаров, но и дальше рай для туриста?

Исландия стоит на стыке Североамериканской и Евразийской тектонических плит, которые расходятся – именно поэтому остров такой геологически живой. Здесь вам и гейзеры, и горячие источники, и вулканы, лавовые поля и ледники. И это на около 70% территории. А вот чего там совсем не было – так это комаров.

Долгое время Исландию считали единственной страной на Земле без комаров. Наука это объясняла просто: нехватка болот и водоемов здесь ни при чем, они в Исландии есть, а вот резкие сезонные перепады температур реально влияют. Ведь личинки комаров непрерывно нуждаются в незамерзшей и непроточной воде, а исландская зима как раз прерывала их цикл развития.

Осенью 2025 года впервые в естественных условиях острова нашли комаров – целых трех, из вида Culiseta annulata (они холодостойкие и, к счастью, не опасны по переносу возбудителей заболеваний). Ученые трактуют это событие как экологический сигнал тревоги – из-за изменения климата, как отмечают на science.org. Но не как повод для паники туристов. Более того, Исландия и дальше остается самой комфортной по насекомым страной Европы.

От Гейзера до северного сияния: краткий гид по Исландии для путешественника в 2026 году

Первое, о чем говорят туристам, которые планируют исследовать Исландию – это маршрут "Золотое Кольцо". Фактически это однодневная петля в примерно 250 – 300 километров, охватывающая три локации.

Речь идет о Тингведлире, где заседал старейший в мире парламент Альтинг, основанный в 930 году, и где можно стоять буквально между двумя континентами.

Геотермальную долину Хаукадалур с гейзерами Гейзир и Строккур.

И водопад Гульфосс, где глетчерная река Гвита падает 32-метровым двойным каскадом, и где в солнечный день радуга над водяной пылью почти гарантирована.

Кстати, слово "гейзер" во всех языках мира происходит от исландского собственного названия конкретного места – Гейзира, старейшего задокументированного гейзера планеты. Хотя главной фотоприманкой для туристов является соседний Строккур, ведь он извергается каждые 5 – 10 минут.

Интересный факт: геотермальная активность в Исландии настолько сильная, что почти вся страна обеспечена дешевой для потребителя горячей водой из-под земли. Также исландцы ходят к горячим источникам круглый год, даже зимой, как отмечают на adventure-life.com, и в каждом городке есть общественный геотермальный бассейн.

Также важно туристам знать, что 2026 год является исключительно благоприятным для наблюдения северного сияния. Солнце находится в фазе повышенной активности после последнего солнечного максимума, что делает Aurora Borealis ярче и чаще, чем в большинстве предыдущих сезонов. Лучший период для наблюдений – от середины сентября до середины апреля.

В общем, Исландия – это целая планета, которую можно посетить без ракеты. Здесь все словно внемировое – вулканы, которые дышат под ногами, небо, горящее зеленым огнем, реки, не знающие границ между льдом и водой. А, да – и все еще почти нет комаров.