Легендарные пробки, высотки, которые зеркалят облака, и уличные кастрюли, которые никогда не остывают. Все это и гораздо больше – о Джакарте, и 24 Канал расскажет о ней подробнее.

Гигантский мегаполис с супом за доллар: что стоит знать о Джакарте?

На северо-западном побережье острова Ява, там где река Чиливанг встречается с Яванским морем, раскинулась столица Индонезии – Джакарта. Это самый большой город в стране и один из крупнейших городских агломератов Земли – его называют Джабодетабек (Джакарта, Богор, Депок, Тангеранг и Бекаси), и там живут по меньшей мере три десятка миллионов человек.

Северная часть самой Джакарты – плоские равнины, иногда даже ниже уровня моря. К сожалению, проседание почв, а этот процесс здесь один из самых жестких в мире, приводит к тому, что город ежегодно погружается на несколько сантиметров под воду. Но это не мешает жить здесь примерно 12 миллионам людей на площади в 661 квадратный километр, как пишет Britannica (что, скажем, ощутимо меньше, чем у Киева).

Сразу важно сказать о ценах в Джакарте, и легче всего это сделать с помощью еды. К примеру, наси горенг (жареный рис) обходится в 0,6 – 1,2 доллара, сате аям (куриные шампуры) – около 1,2 доллара, а сото бетави (говяжий суп) – 1,8.

Вообще, джакартская уличная еда – это отдельная поэма, преимущественно на кокосовом молоке и с арахисовым соусом. А улица Джалан Сабанг вблизи Монаса – едва ли не обязательное место для туриста, ведь именно там стоит легендарный гастрономический ряд, который не закрывают до глубокой ночи.

Голландская Батавия и тоннель между богами: как Джакарта удивляет даже бывалого?

Самым известным районом Джакарты является, пожалуй, Кота-Туа (Старый город). Это фактически остатки голландской Батавии, которая возникла в 1619 году как форпост Голландской Ост-Индской компании и выросла в самый пышный колониальный город Азии, как пишет whatsnewindonesia.com.

Сегодня здесь сохранилась архитектура XVII – XIX веков, в частности бывшая ратуша, где теперь Музей истории Джакарты на площади Фатахилла. Эта площадь, к слову, является местным "рынком эмоций" – здесь музыканты, художники, торговцы окружают друг друга и туристов тесной толпой. В этом же районе расположены Морской музей, Музей кукол-ваянг и легендарное Café Batavia.

Далее привлекает к себе внимание Монумент независимости Монас – 132-метровый мраморный обелиск, увенчанный позолоченным пламенем. Он стоит в сердце площади Мердека и имеет смотровую площадку, куда можно подняться за смешные деньги – где-то полтора доллара. Сверху видно, как бетонный ковер Джакарты простирается во все стороны до горизонта.

Напротив Монаса расположена мечеть Истикляль – самая большая в Юго-Восточной Азии и рассчитанная на 200 000 верующих. Прямо через улицу – Джакартский собор. Интересно, что эти два сооружения разных религий соединяет подземный тоннель Силатурагми – символ религиозной терпимости Индонезии. Туристы спокойно могут посещать храмы, но только вне времени молитв.

Что важно знать украинцам для поездки в Джакарту?

Граждане Украины могут получить электронную визу в Индонезию онлайн до поездки или визу по прибытию в аэропорту. Она стоит примерно 30 долларов и позволяет находиться в стране до 30 дней с возможностью продления еще на 30, как пишет visitukraine.today.

Обратим внимание, что с 1 октября 2025 года все иностранные туристы обязаны заполнить цифровую карточку All Indonesia перед въездом. И это хорошо, потому что она заменила несколько предыдущих форм – таможенную декларацию, медицинскую форму SATUSEHAT и иммиграционные данные. Ее следует подать онлайн не ранее чем за 3 дня до приезда.

В общем, Джакарта – город, который не пытается понравиться, но редко когда может не понравиться. Он живет в бешеном ритме, тесные и длинные пробки здесь уже стали легендарными, но те, кто готов подстроиться, получит не просто красивейший закат над Яванским морем, а уникальный опыт единения с одним из самых удивительных мегаполисов планеты. Да и другие туристы вряд ли будут надоедать, ведь большинство будут направляться на Бали.