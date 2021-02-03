ЄС посилив правила в'їзду в Шенгенську зону через COVID-19: що змінилося

В Євросоюзі переглянули обмеження на в'їзд в Шенгенську зону з третіх країн. Причиною цього стало ріст динаміки захворюваності на COVID-19.

Джерело: Рада ЄС

Нові обмеження погодили за письмовою процедурою. Сталося це у вівторок, 2 лютого.

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Що зміниться

Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими. Тож тепер для в'їзду в ЄС вимагатимуть негативний результат ПЛР-тест.

Також Рада ЄС змінила умови для відкриття кордонів Євросоюзу з третьою країною для будь-яких поїздок, включаючи туристичні. Для цього країні необхідно відповідати наступним критеріям:

кількість нових випадків зараження не повинно перевищувати 25 на 100 тисяч населення за останні 14 днів;

населення за останні 14 днів; країна повинна проводити понад 300 тестів на 100 тисяч населення протягом 7 днів.

населення протягом 7 днів. кількість позитивних результатів тесту на коронавірус за останні 7 днів не повинна перевищувати 4%.

Також братимуть до уваги й ступінь поширення різних мутацій коронавірусу.

Виходячи з цих критеріїв, Рада ЄС оновлюватиме список держав, для громадян яких кордони Шенгену будуть відкритими. В останній раз список переглядали 28 січня 2021 року.

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Зауважимо, що, оскільки питання перетину кордонів перебуває в компетенції кожної держави ЄС окремо, то ці правила мають рекомендаційний характер. Ці рекомендації поширюються на всі країни ЄС, крім Ірландії, а також на Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. А от у Данії є право вирішувати, дотримуватися їх чи ні.

Як країни відкриті для українців

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