В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Причиной этого стал рост динамики заболеваемости COVID-19.

Источник: Совет ЕС

Новые ограничения согласовали по письменной процедуре. Произошло это во вторник, 2 февраля.

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Что изменится

Критерии для открытия границ стали более жесткими. Поэтому теперь для въезда в ЕС потребуют отрицательный результат ПЦР-теста.

Также Совет ЕС изменил условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические. Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:

количество новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней;

населения за последние 14 дней; страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение 7 дней.

населения в течение 7 дней. количество положительных результатов теста на коронавирус за последние 7 дней не должно превышать 4%.

Обратите внимание! Также будут принимать во внимание и степень распространения различных мутаций коронавируса.

Исходя из этих критериев, Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгена будут открытыми. В последний раз список пересматривали 28 января 2021 года.

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Отметим, что, поскольку вопрос пересечения границ находится в компетенции каждого государства ЕС отдельно, то эти правила носят рекомендательный характер. Эти рекомендации распространяются на все страны ЕС, кроме Ирландии, а также на Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. А вот у Дании есть право решать, соблюдать их или нет.

Какие страны открыты для украинцев

Летом 2021 года украинцы смогут отдохнуть в 29 странах. Вскоре авиакомпании получат разрешения на выполнение чартерных рейсов. В списке открытых для Украины стран оказались не только хорошо знакомые Египет и Турция, но и экзотические Танзания и Вьетнам.



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