Таке рішення дозволить залучити якнайбільше іноземних туристів та гарантуватиме високий рівень обслуговування гостей. Про це на пресконференції заявив міністр туризму країни Халед аль-Анані.

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Тепер мінімальна ціна за проживання у готелі з 5 зірками становитиме 40 доларів на людину, у чотиризірковому – 28 доларів.

Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни й надають туристам недостатньо якісний сервіс. Ми почали два місяці тому відправляти в готелі комісії, які перевіряють рівень сервісу і його відповідність заявленим зіркам,

– пояснив Халед аль-Анані.

Він додав, що уряд розвиває низку програм, спрямованих на відновлення сфери туризму. Зокрема, країна знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20 – 50% і зробила знижки на авіапальне, які діятимуть до квітня 2022 року.

Крім того, влада має намір запустити внутрішні рейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх та популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту – Луксором, Абу-Сімбелом і Асуаном. Авіаквиток коштуватиме 99 доларів в обидва боки.

За словами міністра, мандрівники, які прилетіли на море, матимуть можливість на день з'їздити відвідати визначні пам'ятки і повернутися до готелю.

Готелі у Єгипті закривають: справжні причини

На курортах у Єгипті проводять секретні інспекції з кінця червня, а саме в готелях Шарм-ель-Шейха, Хургади й Каїру. На деякі з них наклали штрафи через недотримання санітарних норм, інші не приймають гостей. Більшість турагентів повідомляють, що такі перевірки почали здійснювати після того, як відновили рейси з Росії. Менеджер турагенції Kompas Тетяна Пелюх розповіла, що уряд Єгипту почав проводити відкриті та таємні перевірки на дотримання карантинних заходів через поширення нового штаму Дельта. Деталі тут Всі розслабилися: експерти вказали на справжні причини закриття готелів у Єгипті