Поширення штаму Дельта: як працюють готелі в Єгипті
Менеджер турагенції Kompas Тетяна Пелюх розповіла, що Уряд Єгипту почав проводити відкриті та таємні перевірки на дотримання карантинних заходів через поширення нового штаму Дельта.
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З кінця червня закрилися курорти не лише в Шарм-ель-Шейху й Хургаді. Це були готелі та заклади безпосередньо в Каїрі. Наразі відомо, що вони закрилися із-за перевірки. Але виявили порушення не в обслуговуванні та порушенні карантинних норм, а поломці водопостачання,
– розповіла експертка.
За словами Тетяни Пелюх, багато готелів вже прийшли ці перевірки. У них були виявлені мінімальні недотримання санітарних норм, переважно зі сторони туристів. Після перевірок, каже експертка, у ресторанах та кафе почали повертати дотримання маскового режиму.
Це ніяк не вплине на туристів. Просто повернеться обов’язкове носіння масок у закладах харчування. Всі розслабилися та почали нехтувати правилами,
– додала Пелюх.
Голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха зазначає, що ці перевірки посилилися у зв'язку зі швидким відновленням чартерних рейсів з Росії на курорти Єгипту.
Безумовно це пов’язано з тим, що Єгипет захищає своїх громадян і туристів, які приїжджають від можливості заразитися і погіршити стан свого здоров’я. Те, що санітарні норми завжди були на єгипетських курортах – ми це бачили,
– зазначив Ігор Голубаха.
І додав: "В тому числі українські турагенти були присутні з міністром культури й туризму Єгипту, який прибував в Україну та розповідав, які санітарні норми та дії вводяться для того, щоб зменшити ризики від коронавірусу".
Він зазначає, що статистики, скільки готелів зараз закрито – немає. У випадку, якщо збільшиться кількість хворих на COVID-19, то безумовно вони будуть закриватися.
Єгипет, як і Туреччина, наголошував на тому, що будуть проводити певні міри для підвищення безпеки туристів, які будуть приїжджати до Єгипту. Планово чи ні, але працівники готелів будуть робити вакцинацію,
– додав Голубаха.
Що перевіряють?
Інспекційні групи перевіряють, чи виконуються регулярні протоколи санітарії та дезінфекції відповідно до міжнародних стандартів з використанням матеріалів, затверджених Міністерством охорони здоров'я.
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Помічник міністра туризму з контролю за готельними послугами та туристичною діяльністю Абдель Фаттах аль-Асі пояснив, що ці інспекційні групи також перевіряють стандарти гігієни на кухнях, в магазинах, ресторанах і кафетеріях, а також оцінюють загальну якість готельних послуг. Він попередив, що стосовно тих, хто порушить правила обережності, встановлені Кабінетом Міністрів і міністерствами Єгипту, будуть прийняті судові заходи.
Зокрема, необхідна дезінфекція включає: альтанки, коридори, готельні номери, ліфти, сходи, двері й ручки, а також інші місця, до яких торкаються люди.