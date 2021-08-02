Зокрема, відпочивальникам подають розбавлене вино, пиво та інші напої, в меню – багато овочів і мало м'яса, а риба та випічка – морожені. Про це розповів власник великого турагентства в Хургаді Мохамед Шабір.

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За його словами, на такі маніпуляції з харчуванням впливає, зокрема, ріст цін у країні на продукти. Оскільки підвищувати вартість номерів не можна, вони починають хитрувати з якістю і кількістю їжі. Наприклад, алкогольні напої здешевлюють – ллють з пакетів, а розливне пиво й кока-колу – розбавляють.

Мені насправді страшно про це розповідати – ви їздити в олл-інклюзів ніде у світі не захочете, – заявив Шабір.

Свіжість продуктів "перш за все"

В середньому в день на туриста витрачається 13 – 14 доларів США. За ці кошти людину потрібно нагодувати сніданком, обідом і вечерею та забезпечити їй різноманітні напої. Крім того, у цю суму входить електрика та зарплата персоналу. Отже, на харчування залишається не так вже й багато.

У результаті, їжа закуповується імпортна, гуртом – у найдешевших постачальників: морожена курятина, яловичина і риба. Ситуацію рятують сезонні овочі, які в Єгипті коштують копійки. Саме тому експерти радять в більшості споживати їх.

Вся правда про апетитну їжу

Менеджери олл-інклюзіва винаходять різні хитрощі, щоб люди менше їли дорожчі продукти – м'ясо. Наприклад, одразу ж після обіду біля басейну випікають піцу на дровах. Це роблять для того, щоб турист до вечері встиг насититися, й у ресторані з'їв менше.

Круасани та інша випічка не спечені щойно, вони є замороженими напівфабрикатами, – зізналася господиня одного з мініготелів в Хургаді.

Вона додала, що на 14 доларів турист отримає продукти, які забезпечують швидке насичення – багато овочів, дрібну рибу, нарубану курку в соусі, багато булочок і солодощів.

За її словами, морепродукти нерідко консервовані – їх красиво викладають з гарніром, створивши ілюзію свіжості. От шпинат і броколі будуть насправді свіжими.

Ціна – якість

Мохамед каже, що найперше на що варто зважати туристам – ціна. Річ у тім, що два 4-зіркові готелі в Єгипті можуть відрізнятися між собою колосально. Тобто, не варто від дешевого готелю очікувати "люксового" харчування.

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Те, що відпочивальники не доїли вчора, їм сервірують сьогодні – просто в іншому вигляді. Скажімо, їсте в понеділок смажену індичку, у вівторок – рулет з індички, в середу – Індичий кебаб, – додав Шабір.

Однак він запевняє, якщо готель пропонуватиме своїм відвідувачам протерміновані продукти, приїде спеціальна комісія, й готель ризикує залишитись зачиненим.

Зверніть увагу! Основний принцип системи All inclusive: кухня повинна все використовувати без відходів, інакше не буде прибутку.