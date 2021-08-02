В частности, отдыхающим подают разбавленное вино, пиво и другие напитки, в меню – много овощей и мало мяса, а рыба и выпечка – мороженые. Об этом рассказал владелец крупного турагентства в Хургаде Мохамед Шабир.

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По его словам, на такие манипуляции с питанием влияет, в частности, рост цен в стране на продукты. Поскольку повышать стоимость номеров нельзя, они начинают хитрить с качеством и количеством пищи. Например, алкогольные напитки удешевляют – льют из пакетов, а разливное пиво и кока-колу – разбавляют.

Мне на самом деле страшно об этом рассказывать – вы ездить в олл-инклюзив нигде в мире не захотите, – заявил Шабир.

Свежесть продуктов "прежде всего"

В среднем в день на туриста тратится 13 – 14 долларов США. За эти средства человека нужно накормить завтраком, обедом и ужином и обеспечить ему различные напитки. Кроме того, в эту сумму входит электричество и зарплата персонала. Итак, на питание остается не так уж и много.

В результате пища закупается импортная, оптом – в дешевых поставщиков: мороженая курятина, говядина и рыба. Ситуацию спасают сезонные овощи, которые в Египте стоят копейки. Именно поэтому эксперты советуют в большинстве употреблять их.

Вся правда об аппетитной еде

Менеджеры олл-инклюзива изобретают различные ухищрения, чтобы люди меньше ели продукты подороже – мясо. Например, сразу же после обеда у бассейна выпекают пиццу на дровах. Это делают для того, чтобы турист к ужину успел насытиться, и в ресторане съел меньше.

Круассаны и другая выпечка не испеченные только что, они являются замороженными полуфабрикатами, – призналась хозяйка одной из минигостиниц в Хургаде.

Она добавила, что на 14 долларов турист получит продукты, которые обеспечивают быстрое насыщение – много овощей, мелкую рыбу, нарубленную курицу в соусе, много булочек и сладостей.

По ее словам, морепродукты нередко консервированные – их красиво выкладывают с гарниром, создав иллюзию свежести. Вот шпинат и брокколи будут на самом деле свежими.

Цена – качество

Мохамед говорит, что прежде всего туристам стоит обращать внимание на цену. Дело в том, что два 4-звездочные отели в Египте могут отличаться между собой колоссально. То есть, не стоит от дешевого отеля ждать будет "люксового" питания.

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То, что отдыхающие не доели вчера, им сервируют сегодня – просто в другом виде. Скажем, едите в понедельник жареную индейку, во вторник – рулет из индейки, в среду – индычий кебаб, – добавил Шабир.

Однако он уверяет, если отель будет предлагать своим посетителям просроченные продукты, приедет специальная комиссия, и отель рискует остаться закрытым.

Обратите внимание! Основной принцип системы All inclusive: кухня должна все использовать без отходов, иначе не будет прибыли.