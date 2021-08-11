Такое решение позволит привлечь больше иностранных туристов и гарантировать высокий уровень обслуживания гостей. Об этом на пресс-конференции заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

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Теперь минимальная цена за проживание в гостинице с 5 звездами составит 40 долларов на человека, в четырехзвездочном – 28 долларов.

Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно качественный сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отеле комиссии, которые проверяют уровень сервис и его соответствие заявленным звездам,

– объяснил Халед аль-Анани.

Он добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сферы туризма. В частности, страна снизила цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20 – 50% и сделала скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Кроме того, власти намерены запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта – Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. Авиабилет будет стоить 99 долларов в обе стороны.

По словам министра, путешественники, прилетевшие на море, смогут на день съездить посетить достопримечательности и вернуться в гостиницу.

Отели Египта закрывают: настоящие причины

На курортах в Египте проводят секретные инспекции с конца июня, а именно в отелях Шарм-эль-Шейха, Хургады и Каира. На некоторые из них наложили штрафы за несоблюдение санитарных норм, другие не принимают гостей.

Большинство турагентов сообщают, что такие проверки начали осуществлять после того, как возобновили рейсы из России.

Менеджер турагентства Kompas Татьяна Пелюх рассказала, что правительство Египта начало проводить открытые и тайные проверки на соблюдение карантинных мер из-за распространения нового штамма Дельта.