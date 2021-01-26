У Києві багато цікавих місць, які потрібно обов'язково відвідати, якщо хочете по-справжньому познайомитися з містом. Крім пам'яток, в столиці є ще й неординарні заклади з цікавою кухнею і незвичайним інтер'єром.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ представляє вам одні з найкращих тематичних ресторанів Києва.

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7 тематичних закладів столиці must-visit

Ресторан "SHO"

Адреса: вул. Мечникова, 18

Це заклад української кухні. Особливу увагу привертає "інстаграмний" дерев'яний інтер'єр, величезні люстри й плетені канати від стелі до підлоги. Ціни вище середніх. В меню: закуски, супи, основні страви, пиріжки, млинці й різні десерти, сніданки й розділ страв, які можна взяти з собою (вареники, пельмені та помідори в банку).



Інтер'єр ресторану "SHO" / shoshosho.com.ua

Ресторація "За двома зайцями"

Адреса: Андріївський узвіз, 34

Інтер'єр оформлений у стилі однойменного фільму. Тут душевна атмосфера, гарне обслуговування й прекрасна кухня. Також є жива музика.



Ресторація "За двома зайцями" / guide-cafe.in.ua

Бар "Crazy Quentin"

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 32

Гастробар, оформлений в стилі фільмів легендарного Квентіна Тарантіно. Наприклад, можна побувати в залах "Вбити Білла" або "Кримінальне чтиво". Розраховувати на щось надзвичайно незвичайне не варто, але шанувальникам фільмів сценариста і режисера має сподобатись. В меню різні закуски, салати, супи, основні страви, бургери, десерти та інше.



Бар "Crazy Quentin" / the-village.com.ua

"Остання Барикада"

Адреса: вул. Майдан Незалежності, 1

Місце, де зібрані українська кухня, бар і музей трьох українських революцій новітнього часу: на граніті 1990 року, Помаранчева 2004 і Революція Гідності 2014 року. Щоб сюди потрапити, потрібно знати пароль, який запитають на вході. Та й взагалі заклад створювався як "секретний", тобто конкретну адресу не називали, було сказано: "Біля Лядських воріт". Щодо цін, то вони тут середні.



Страви закладу "Остання Барикада" / kyiv.restaurantnews.com.ua

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Ресторан "Antwerpen"

Адреса: вул. Пушкінська, 38

Ресторан облаштований в стилі старої Європи та епохи Відродження. Тут є бельгійський, французький, німецький і мисливський зали. У ресторані є своя колекція творів мистецтва: картини й бронзові скульптури від французьких, фламандських і німецьких майстрів, які створювалися в бельгійському Антверпені. Кухня європейська. Ціни в меню вище середніх.



Ресторан "Antwerpen" / topclub.ua

Бар "Нероби" (Бездельники)

Адреса: вул. Саксаганського, 38

Бар, в якому є своя карусель, розрахована на 6 осіб. На стелі – паркет, на стінах труби й графіті. Приміщення розділене на декілька зон, одна з яких танцювальна. Ціни середні. У меню, крім алкогольних напоїв і авторських коктейлів, є і їжа.



Інтер'єр бару "Нероби" / blog.pokupon.ua

"Канапка бар"

Адреса: Андріївський узвіз, 30А

Якщо раптом вам захотілося поїсти устриць з лимоном або цукерки з гречкою, а може зі смаком лісових грибів, дорблю або копченим салом – тоді цей заклад саме те. Ціни середні на все, що є в меню. Замовити можна, наприклад, бургери, сендвічі, київський торт, вино, пиво, сидр або яблучну наливку.



Страви з меню "Канапка бар" / tomato.com.ua

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Смачного!