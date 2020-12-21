Зимові свята на носі, а це означає, що саме час зібрати рідних, друзів й відвідати ресторани в Івано-Франківську. Тут вже панує передноворічна атмосфера.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував для вас добірку закладів Івано-Франківська, де ви зможете чудово відпочити та зарядитись святковим настроєм.

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Ресторан "Фамілія"

Ресторан розташований в самому центрі міста. Сучасний інтер'єр, м'які дивани, красивий текстиль, аксесуари ручної роботи, живі квіти – все це створює неповторну атмосферу затишку. Меню "Фамілії", замішане на місцевому колориті, а ще ресторан поєднав класичну європейську кухню, зокрема гриль, з українською – з виразним гуцульським акцентом. Щоправда, в сучасній інтерпретації – йдеться і про приготування, і про подачу.

Ресторан "Corrassini"

Розташований у фортечній галереї "Бастіон", відкритій на відреставрованих залишках міських укріплень 1662 року. В оригінальному інтер'єрі закладу вдало поєднується старовина та сучасність. Тут постійно лунає музика, яка створює невимушену атмосферу.

Але, любителям борщів із варениками та тлустих галицьких сирників це місце не підійде. Тут інша кухня – апелює не лише до історії, а й до смакових рецепторів. Може виявитися, що їх більше, аніж собі уявляєте.

Паб "Десятка"

Цей заклад у Франківську знають всі. Цінують за смачну кухню, щедрі порції та швидке обслуговування. Інтер'єр у бістро добрий тим, що ви його й не зауважуєте: тут непретензійно, функціонально та стримано. Цвяшки – в деталях: стара чавунна батарея з декоративним литтям, контурні малюнки на дзеркалах, вішачки а-ля ампір. Щодо страв, то "Десятка" пропонує українську та європейську кухні.

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Ресторан "Фабрика"

Цей ресторан практикує "зелену" кухню і готує італійські страви з галицьких продуктів. У відкритому лофт-просторі – відкрита кухня із піччю, всі процеси приготування доступні оку. Кухарі під час приготування можуть розповідати й показувати, з чим працюють і як поєднують, та відповідати на запитання.

В меню закладу ви знайдете великий вибір піци, пасти, антипасти, десертів та алкогольну карту. Тут також є дитяча кімната з імпровізованою піччю та багатьма цікавими іграшками. Окрім того, чотирилапих всеможливих розмірів і порід тут зустрічають сухим кормом – ласощі від закладу в рахунок не вносять. Також у вихідні, у ресторані "Фабрика", влаштовують воркшопи з виготовлення різдвяних прикрас.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.





SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Смачного!