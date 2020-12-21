Зимние праздники на носу, а это значит, что самое время собрать родных, друзей и посетить рестораны в Ивано-Франковске. Здесь уже царит предновогодняя атмосфера.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил для вас подборку заведений Ивано-Франковска, где вы сможете прекрасно отдохнуть и зарядиться праздничным настроением.

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Ресторан "Фамилия"

Ресторан расположен в самом центре города. Современный интерьер, мягкие диваны, красивый текстиль, аксессуары ручной работы, живые цветы – все это создает неповторимую атмосферу уюта. Меню "Фамилии", замешанное на местном колорите, а еще ресторан соединил классическую европейскую кухню, в частности гриль, с украинской – с выразительным гуцульским акцентом. Правда, в современной интерпретации – говорится и о приготовлении, и подачи.

Ресторан "Corrassini"

Расположен в крепостной галерее "Бастион", открытой на отреставрированных остатках городских укреплений 1662. В оригинальном интерьере заведения удачно сочетается старина и современность. Здесь постоянно звучит музыка, которая создает непринужденную атмосферу.

Но, любителям борщей с варениками и тучных галицких сырников это место не подойдет. Здесь другая кухня – апеллирует не только к истории, но и к вкусовым рецепторам. Может оказаться, что их больше, чем себе представляете.

Паб "Десятка"

Это заведение в Одессе знают все. Ценят за вкусную кухню, щедрые порции и быстрое обслуживание. Интерьер в бистро хорош тем, что вы его и не замечаете: здесь непретенциозно, функционально и сдержанно. Гвоздики – в деталях: старая чугунная батарея с декоративным литьем, контурные рисунки на зеркалах, вешалки а-ля ампир. Насчет блюд, то "Десятка" предлагает украинскую и европейскую кухни.

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Ресторан "Фабрика"

Этот ресторан практикует "зеленую" кухню и готовит итальянские блюда из галицких продуктов. В открытом лофт-пространстве – открытая кухня с печью, все процессы приготовления доступны глазу. Повара во время приготовления могут рассказывать и показывать, с чем работают и как объединяют, и отвечать на вопросы.

В меню заведения вы найдете большой выбор пиццы, пасты, антипасти, десертов и алкогольную карту. Здесь также есть детская комната с импровизированной печью и многими интересными игрушками. Кроме того, четвероногих всевозможных размеров и пород здесь встречают сухим кормом – лакомство от заведения в счет не вносят. Также в выходные, в ресторане "Фабрика", устраивают воркшопы по изготовлению рождественских украшений.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.





SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Приятного аппетита!