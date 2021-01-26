В Киеве много интересных мест, которые нужно обязательно посетить, если хотите по-настоящему познакомиться с городом. Кроме памяток, в столице есть еще и неординарные заведения с интересной кухней и необычным интерьером.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ представляет вам одни из лучших тематических ресторанов Киева.

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7 тематических заведений столицы must visit

Ресторан "SHO"

Адрес: ул. Мечникова, 18

Это заведение украинской кухни. Особое внимание привлекает "инстаграмний" деревянный интерьер, огромные люстры и плетеные канаты от потолка до пола. Цены выше средних. В меню: закуски, супы, основные блюда, пирожки, блины и различные десерты, завтраки и раздел блюд, которые можно взять с собой (вареники, пельмени и помидоры в банке).



Интерьер ресторана "SHO" / shoshosho.com.ua

Ресторан "За двумя зайцами"

Адрес: Андреевский спуск, 34

Интерьер оформлен в стиле одноименного фильма. Здесь душевная атмосфера, хорошее обслуживание и прекрасная кухня. Также есть живая музыка.



Ресторан "За двумя зайцами" / guide-cafe.in.ua

Бар "Crazy Quentin"

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 32

Гастробар, оформленный в стиле фильмов легендарного Квентина Тарантино. Например, можно побывать в залах "Убить Билла" или "Криминальное чтиво". Рассчитывать на что-то чрезвычайно необычное не стоит, но поклонникам фильмов сценариста и режиссера должно понравиться. В меню различные закуски, салаты, супы, основные блюда, бургеры, десерты и прочее.



Бар "Crazy Quentin" / the-village.com.ua

"Последняя Баррикада"

Адрес: ул. Майдан Независимости, 1

Место, где собраны украинская кухня, бар и музей трех украинских революций нового времени: на граните 1990 года, Оранжевая 2004 и Революция Достоинства 2014 года. Чтобы сюда попасть, нужно знать пароль, который спросят на входе. И вообще заведение создавалось как "секретное", то есть конкретный адрес не называли, было сказано: "У Лядских ворот". Насчет цен, они здесь средние.



Блюда заведения "Последняя Баррикада" / kyiv.restaurantnews.com.ua

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Ресторан "Antwerpen"

Адрес: ул. Пушкинская, 38

Ресторан обустроен в стиле старой Европы и эпохи Возрождения. Здесь есть бельгийский, французский, немецкий и охотничий зал. В ресторане есть своя коллекция произведений искусства: картины и бронзовые скульптуры от французских, фламандских и немецких мастеров, которые создавались в бельгийском Антверпене. Кухня европейская. Цены в меню выше средних.



Ресторан "Antwerpen" / topclub.ua

Бар "Бездельники"

Адрес: ул. Саксаганского, 38

Бар, в котором есть своя карусель, рассчитанная на 6 человек. На потолке – паркет, на стенах трубы и граффити. Помещение разделено на несколько зон, одна из которых танцевальная. Цены средние. В меню, кроме алкогольных напитков и авторских коктейлей, есть и еда.



Интерьер бара "Бездельники" / blog.pokupon.ua

"Канапка бар"

Адрес: Андреевский спуск, 30А

Если вдруг вам захотелось поесть устриц с лимоном или конфеты с гречкой, а может со вкусом лесных грибов, дорблю или копченым салом – тогда это заведение самое то. Цены средние по всему, что есть в меню. Заказать можно, например, бургеры, сэндвичи, киевский торт, вино, пиво, сидр или яблочную наливку.



Блюда из меню "Канапка бар" / tomato.com.ua

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного аппетита!