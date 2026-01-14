До уваги кулінарного списку увійшло 16 гастрономічних напрямків світу, пише 24 Канал з посиланням на Time Out Worldwide. Локації доволі різні, тож розпалять апетит багатьох гурманів.

У Європі "Мішлен" визначив три італійські регіони – через місяць після того, як гастрономічну культуру Італії внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Туристам рекомендують відвідати Венецію. У цьому колоритному місті з’явилося безліч зіркових шеф-кухарів, які здивують мандрівників у ресторанах вишуканими стравами з незабутнім смаком. У Доломітах розвивається активно альпійська кухня напередодні Олімпійських ігор. Також варто навідатися на Амалфійське узбережжя з десятками ресторанів на будь-який смак.



Венеція багата на дивовижну кухню / Фото Pinterest

В Азії особливу увагу прикували Філіппіни – не зовсім популярний напрямок для українців. Експерти зазначили, що філіппінська кухня зовсім скоро стане "глобальним проривом".

Країна Близького Сходу Саудівська Аравія стала країною, де все більше приділяють увагу унікальним смакам в кулінарії.

До найкращих гастрономічних напрямків 2026 року за версією "Мішлен" у Європі увійшли: Венеція, Чехія (поза межами Праги), Доломіти, Вроцлав, Амалфійське узбережжя. На Близькому Сході – це Саудівська Аравія, а в Азії – Каппадокія та Філіппіни.

Куди навідатися на відпочинку в Італії?

Українка, що живе в Італії, радить відвідати менш туристичні локації, такі як Чиленто замість Амальфі та Кіоджа замість Венеції, щоб уникнути натовпів, пише Pollifrom.

Для автентичного досвіду в Італії вона пропонує дослідити Умбрію замість Тоскани, зокрема відвідати регіони оливкової олії, як-от Монтіоне або Гауденці.

