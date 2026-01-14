Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Де розташований готель, як з серіалу "Бріджертони"?

Готель Hintlesham розташований у мальовничій сільській місцевості Саффолка в Англії, відомій своїми нагородженими ресторанами, зокрема Carriers. До готелю найзручніше дістатися автомобілем: він розташований за 15 хвилин їзди від Іпсвіча. Поблизу можна відвідати гарні міста та села, такі як середньовічний Лавенхем та стильний Олдебург, де можна спробувати відмінну рибу з чіпсами.

Як виглядає готель: дивитись відео

Персонал готелю завжди підкаже цікаві прогулянки вздовж різноманітного ландшафту узбережжя Саффолка: ліси, луки та черепичні пляжі. Для тих, хто шукає релакс, можна замовити масаж або манікюр у спа-центрі готелю.

Територія пропонує джакузі та прекрасні майданчики для відпочинку. Місцевість ідеальна для кругових прогулянок, наприклад, від Меннінгтрі до Флетфорд Мілл. Гольф-клуб Hintlesham межує з територією готелю, тож любителі цього виду спорту будуть у захваті.



Як виглядає звичайний номер / фото Hintlesham Hall

Ресторан Carriers готелю пропонує страви з місцевих продуктів, риби та фермерських овочів, а також продукцію власного кухонного саду. Серед улюблених страв гостей – трюфельне пюре та яловичі турнедо, великий вибір вин. Шеф-кухар Лі Купер працює разом із садівниками, щоб адаптувати меню до сезону.

Номери в готелі оформлені у класичному стилі. Люкс Braganza – це просторий, з кріслами з прямою спинкою, картинами в золотих рамках, плюшевими килимами та вітальнею з диванами і телевізором. Ліжка з широким видом на територію готелю, а також є таємний куточок для читання.

Ціна двомісного номера починається від 270 доларів за ніч, включаючи сніданок (для двох). Діти вітаються в готелі, але спа-центр призначений для гостей старше 16 років. Всі додаткові деталі можна дізнатись на офіційному сайті.

Що ще відвідати у Британії?