Де розташований готель, як з серіалу "Бріджертони"?
Готель Hintlesham розташований у мальовничій сільській місцевості Саффолка в Англії, відомій своїми нагородженими ресторанами, зокрема Carriers. До готелю найзручніше дістатися автомобілем: він розташований за 15 хвилин їзди від Іпсвіча. Поблизу можна відвідати гарні міста та села, такі як середньовічний Лавенхем та стильний Олдебург, де можна спробувати відмінну рибу з чіпсами.
Персонал готелю завжди підкаже цікаві прогулянки вздовж різноманітного ландшафту узбережжя Саффолка: ліси, луки та черепичні пляжі. Для тих, хто шукає релакс, можна замовити масаж або манікюр у спа-центрі готелю.
Територія пропонує джакузі та прекрасні майданчики для відпочинку. Місцевість ідеальна для кругових прогулянок, наприклад, від Меннінгтрі до Флетфорд Мілл. Гольф-клуб Hintlesham межує з територією готелю, тож любителі цього виду спорту будуть у захваті.
Ресторан Carriers готелю пропонує страви з місцевих продуктів, риби та фермерських овочів, а також продукцію власного кухонного саду. Серед улюблених страв гостей – трюфельне пюре та яловичі турнедо, великий вибір вин. Шеф-кухар Лі Купер працює разом із садівниками, щоб адаптувати меню до сезону.
Номери в готелі оформлені у класичному стилі. Люкс Braganza – це просторий, з кріслами з прямою спинкою, картинами в золотих рамках, плюшевими килимами та вітальнею з диванами і телевізором. Ліжка з широким видом на територію готелю, а також є таємний куточок для читання.
Ціна двомісного номера починається від 270 доларів за ніч, включаючи сніданок (для двох). Діти вітаються в готелі, але спа-центр призначений для гостей старше 16 років. Всі додаткові деталі можна дізнатись на офіційному сайті.
Що ще відвідати у Британії?
Ми вже детально розповідали, що відвідати у Лондоні, якщо приїхав вперше. Наприклад, у Лондоні є багато дзеркальних хмарочосів, з вершини яких відкриваються захопливі види на все місто. Мандрівниця радить відвідати хоча б одну безкоштовну терасу на хмарочосі, а краще – дві. Наприклад, вона була на оглядових майданчиках з садами Sky Garden та The Garden at 120. Тут окрім краєвидів на місто, є розкішні сади, в яких можна прогулятися.
Також дізнайтесь про село у Великій Британії, де раніше процвітала контрабанда, а зараз воно є одним із найспокійніших місць. Мова йде про Болмер – це маленьке приморське село, яке здається замороженим у часі. Воно пропонує гостям і місцевим дивовижний контраст із туристичними гарячими точками.