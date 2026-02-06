Подорожі можуть бути не лише захопливими, а й неймовірно напруженими, особливо у великих містах з високим рівнем злочинності, заторами та несприятливими кліматичними умовами, пише Daily Mail.

Які міста світу є поганим варіантом для подорожей та чому?

Нове дослідження компанії SCSChauffeur визначило топ 10 міст, де щоденний стрес відчувається найсильніше. Показники враховували злочинність, забруднення повітря, трафік та кліматичні фактори.

Кейптаун в Африці / фото Canva

На першому місці Кейптаун (Південна Африка). Тут високий рівень злочинності, затори на 36 відсотків, середня вологість 75 відсотків, що робить місто справжнім викликом навіть для туристів.

Делі (Індія) посів друге місце через надзвичайне забруднення повітря, яке значно підвищує стрес навіть без врахування трафіку чи злочинності. Йоганнесбург опинився на третьому рядку через найвищий рівень злочинності серед усіх міст списку, а Цюрих, несподівано, через поєднання злочинності, заторів та вологості.

Туристи на платформі Reddit радять уникати залізничні станції в Цюриху вночі, особливо у вихідні, адже часто вони заповнені підозрілими людьми. Найчастіше це обмежується проханнями про цигарки або спробами обману.

Також рекомендують уникати контакту з групами підлітків чи молодих людей, особливо якщо вони напідпитку. Зазвичай це спорткостюми, характерні стрижки та енергетики в руках – вони шукають можливість себе проявити.

До списку також потрапили Сан-Паулу, Джакарта, Куала-Лумпур, Мехіко, Афіни та Неаполь, де комбінація заторів, вологості, дрібних злочинів та щільного трафіку робить щоденне життя або подорожі досить напруженими.

Неаполь в Італії / фото Canva

Хедлі Даймонд, головний операційний директор SCSChauffeur, розповідає:

Міський стрес формується не одним фактором, а сукупністю впливів навколишнього середовища та відчуттям відсутності контролю. Навіть одне джерело, як забруднене повітря у Делі, може серйозно підвищити стрес,

– зазначає він.

